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عاجل.. حادثة سير مميتة ليلة عاشوراء بمراكش

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 01:36 عاجل.. حادثة سير مميتة ليلة عاشوراء بمراكش | حوادث و حقوق
عاجل.. حادثة سير مميتة ليلة عاشوراء بمراكش
شهدت مدينة مراكش ليلة الأربعاء الخميس، وقوع حادثة سير مروعة، خلفت مصرع سائق دراجة نارية من نوع ''سي 90''، وإصابة مرافقيه، عقب الاصطدام بقوة بشاحنة لنقل السلع.

''شوف تيفي''

شهدت مدينة مراكش ليلة الأربعاء الخميس، وقوع حادثة سير مروعة، خلفت مصرع سائق دراجة نارية من نوع ''سي 90''، وإصابة مرافقيه، عقب الاصطدام بقوة بشاحنة لنقل السلع.

وأوضح مصدر مطلع أن سائق الدراجة النارية والذي كان يحمل معه شخصين، اصطدم بقوة بالشاحنة، نظرا للسرعة الكبيرة التي كان يسير بها، ما تسبب في مصرعه على الفور، وإصابة الآخرين بجروح جد خطيرة.

وأكد المصدر ذاته أن جثة الهالك تم نقلها إلى مستودع الأموات باب دكالة، في حين تم نقل المصابين إلى المستشفى على وجه السرعة لتلقي الإسعافات الأولية نظرا لخطورة الجروح التي أصيبوا بها.

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