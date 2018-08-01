عاجل..رجال الحموشي بالبيضاء يطيحون بقاتلي شاب بطريقة بشعة بسلا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الفرقة الولائية بمدينة الدار البيضاء، أطاحت قبل قليل من ليلة الأربعاء الخميس، بالمتورطين الأربعة في الجريمة البشعة التى راح ضحيتها شاب، والتي أخرجت ساكنة حي القرية بسلا إلى

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن الفرقة الولائية بمدينة الدار البيضاء، أطاحت قبل قليل من ليلة الأربعاء الخميس، بالمتورطين الأربعة في الجريمة البشعة التى راح ضحيتها شاب، والتي أخرجت ساكنة حي القرية بسلا إلى الشارع أول أمس الثلاثاء.

وأوضح المصدر ذاته أن الفرقة الولائية، ستقوم صباح اليوم الخميس، بتسليم الموقوفين الأربعة ومن بينهم شقيقان إلى المصالح الأمنية بمدينة سلا، وذلك من أجل التحقيق معهم بخصوص جريمة قتلهما لشاب في عمر الزهور.

تجدر الإشارة إلى أن شقيقين، قاما رفقة صديقيهما باعتراض سبيل الشاب الضحية البالغ من العمر قيد حياته 27 سنة، بسبب تصفية حسابات، قبل أن يعمدوا إلى توجيه طعنات قاتلة له على مستوى الرأس، أسقطته أرضا غارقا في بحر من الدماء.