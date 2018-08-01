فاجعة بحي درب غلف فكازا ليلة عاشوراء..قنبلة تقتل شابا ﻿

اهتز شارع ''واطو'' بحي درب غلف، ليلة الأربعاء الخميس، تزامنا مع احتفالات عاشوراء، على وقع حادث مؤلم، يتمثل في مصرع شاب نتيجة انفجار ''قنبلة'' خطيرة ملقبة ب ''فيزيا'' تم إلقائها عليه من طرف مجهول.

''شوف تيفي''

اهتز شارع ''واطو'' بحي درب غلف، ليلة الأربعاء الخميس، تزامنا مع احتفالات عاشوراء، على وقع حادث مؤلم، يتمثل في مصرع شاب نتيجة انفجار ''قنبلة'' خطيرة ملقبة ب ''فيزيا'' تم إلقائها عليه من طرف مجهول.

وأوضح مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' أن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر قيد حياته 20 سنة، قام مجهول برمي القنبلة عليه لتنفجر على مستوى عنقه، مما جعله يسقط أرضا جثة هامدة.

وأكد ذات المصدر أن جثة الهالك تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجامعي ابن رشد، بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات النازلة وللكشف عن هوية الشخص المتورط في إلقاء القنبلة في اتجاه الضحية.