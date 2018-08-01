وفاة خمسيني دهسته شاحنة بإقليم شيشاوة ﻿

لقي خمسيني مصرعه، صباح اليوم الأربعاء، بدوار سيدي اعمارة التابع ترابيا لجماعة المزوضية بإقليم شيشاوة.

شوف تيفي

لقي خمسيني مصرعه، صباح اليوم الأربعاء، بدوار سيدي اعمارة التابع ترابيا لجماعة المزوضية بإقليم شيشاوة.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن الخمسيني دهسته شاحنة كانت في طريقها إلى الشماعية ولاذت بالفرار

وأشار ذات المصدر إلى ان عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية حلوا بعين المكان ووجدت الضحية قد فارق الحياة.

وأضاف أنه بالموازاة مع ذلك أدى استنفار المصالح الأمنية بكل من الشماعية وشيشاوة إلى التعرف على هوية مرتكب الحادثة، و إيقافه على مستوى سد قضائي بالشماعية تابع للدرك الملكي من أجل التحقيق معه في المنسوب إليه تحت إشراف النيابة العامة المختصة .

وإلى ذلك نقلت جثة ضحية على متن سيارة إسعاف خاصة بنقل الموتى إلى مستودع الأموات بشيشاوة إلى حين التعرف على هويته وإخبار عائلته بالموضوع.