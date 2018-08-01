 وفاة خمسيني دهسته شاحنة بإقليم شيشاوة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وفاة خمسيني دهسته شاحنة بإقليم شيشاوة | حوادث و حقوق

وفاة خمسيني دهسته شاحنة بإقليم شيشاوة

كازا مرونة بالقنبول و الشعالة في أيام عاشوراء | مجتمع

كازا مرونة بالقنبول و الشعالة في أيام عاشوراء

مول الديطاي يطعن رجل شرطة بشيشاوة ليلة عاشوراء | حوادث و حقوق

مول الديطاي يطعن رجل شرطة بشيشاوة ليلة عاشوراء

خطوة جريئة.. شاب تطواني يقرر التبرع بكامل أعضائه بعد وفاته | مجتمع

خطوة جريئة.. شاب تطواني يقرر التبرع بكامل أعضائه بعد وفاته

عاجل...شاب يصدم شرطيا بسد قضائي بأكادير ويرسله للمستعجلات في حالة حرجة | حوادث و حقوق

عاجل...شاب يصدم شرطيا بسد قضائي بأكادير ويرسله للمستعجلات في حالة حرجة

اعتقال سبعيني مغربي حاول تهريب مهاجرين إلى مليلية المحتلة في سيارته | حوادث و حقوق

اعتقال سبعيني مغربي حاول تهريب مهاجرين إلى مليلية المحتلة في سيارته

نقابة البيجيدي تحتج على ترسيم تدريس اللغة الفرنسية | بوليتيك

نقابة البيجيدي تحتج على ترسيم تدريس اللغة الفرنسية

عاجل..أم عازبة تمتهن الدعارة تضرم النار بجسدها داخل فندق غير مصنف بمراكش | حوادث و حقوق

عاجل..أم عازبة تمتهن الدعارة تضرم النار بجسدها داخل فندق غير مصنف بمراكش

تفكــيك شبكة تستعبد أطفالا مغاربة جنسيا بأوروبا | دولي

تفكــيك شبكة تستعبد أطفالا مغاربة جنسيا بأوروبا

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

وفاة خمسيني دهسته شاحنة بإقليم شيشاوة

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 00:58 وفاة خمسيني دهسته شاحنة بإقليم شيشاوة | حوادث و حقوق
وفاة خمسيني دهسته شاحنة بإقليم شيشاوة
لقي خمسيني مصرعه، صباح اليوم الأربعاء، بدوار سيدي اعمارة التابع ترابيا لجماعة المزوضية بإقليم شيشاوة.

شوف تيفي

لقي خمسيني مصرعه، صباح اليوم الأربعاء، بدوار سيدي اعمارة التابع ترابيا لجماعة المزوضية بإقليم شيشاوة.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن الخمسيني دهسته شاحنة كانت في طريقها إلى الشماعية ولاذت بالفرار

وأشار ذات المصدر إلى ان عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية حلوا بعين المكان ووجدت الضحية قد فارق الحياة.

وأضاف أنه بالموازاة مع ذلك أدى استنفار المصالح الأمنية بكل من الشماعية وشيشاوة إلى التعرف على هوية مرتكب الحادثة، و إيقافه على مستوى سد قضائي بالشماعية تابع للدرك الملكي من أجل التحقيق معه في المنسوب إليه تحت إشراف النيابة العامة المختصة .

وإلى ذلك نقلت جثة ضحية على متن سيارة إسعاف خاصة بنقل الموتى إلى مستودع الأموات بشيشاوة إلى حين التعرف على هويته وإخبار عائلته بالموضوع.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب خمسيني دوار سيدي اعمارة جماعة المزوضية إقليم شيشاوة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مول الديطاي يطعن رجل شرطة بشيشاوة ليلة عاشوراء | حوادث و حقوق

مول الديطاي يطعن رجل شرطة بشيشاوة ليلة عاشوراء

عاجل...شاب يصدم شرطيا بسد قضائي بأكادير ويرسله للمستعجلات في حالة حرجة | حوادث و حقوق

عاجل...شاب يصدم شرطيا بسد قضائي بأكادير ويرسله للمستعجلات في حالة حرجة

اعتقال سبعيني مغربي حاول تهريب مهاجرين إلى مليلية المحتلة في سيارته | حوادث و حقوق

اعتقال سبعيني مغربي حاول تهريب مهاجرين إلى مليلية المحتلة في سيارته

عاجل..أم عازبة تمتهن الدعارة تضرم النار بجسدها داخل فندق غير مصنف بمراكش | حوادث و حقوق

عاجل..أم عازبة تمتهن الدعارة تضرم النار بجسدها داخل فندق غير مصنف بمراكش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول خروج إعلامي لأم و أب الشاب اللي قتل مرت مجيد بطوموبيلتو فكازا..ولدنا ماشي ولد لفشوش شد الباك و كان غادي يكمل قرايتو ففرنسا وهاشنو وقع نهار لكسيدة | خارج البلاطو
منذ 22 دقيقة

أول خروج إعلامي لأم و أب الشاب اللي قتل مرت مجيد بطوموبيلتو فكازا..ولدنا ماشي ولد لفشوش شد الباك و كان غادي يكمل قرايتو ففرنسا وهاشنو وقع نهار لكسيدة

بكـــاميرا خفية..شوفو أنواع القنبول اللي كتباع فالسوق السوداء فعاشوراء | بــووز

بكـــاميرا خفية..شوفو أنواع القنبول اللي كتباع فالسوق السوداء فعاشوراء

إلـ جي تُــطلق أول أكاديمية للتكوين في مجال مُكيفات الهواء بالمغرب | مال و أعمال

إلـ جي'' تُــطلق أول أكاديمية للتكوين في مجال مُكيفات الهواء بالمغرب''

بالفيديو.. ارتفاع أثمــنة قشاوش عاشوراء في الأسواق المغربية | بــووز

بالفيديو.. ارتفاع أثمــنة ''قشاوش'' عاشوراء في الأسواق المغربية

﻿

آخر المستجدات

وفاة خمسيني دهسته شاحنة بإقليم شيشاوة | حوادث و حقوق
منذ 16 دقيقة

وفاة خمسيني دهسته شاحنة بإقليم شيشاوة

كازا مرونة بالقنبول و الشعالة في أيام عاشوراء | مجتمع

كازا مرونة بالقنبول و الشعالة في أيام عاشوراء

مول الديطاي يطعن رجل شرطة بشيشاوة ليلة عاشوراء | حوادث و حقوق

مول الديطاي يطعن رجل شرطة بشيشاوة ليلة عاشوراء

خطوة جريئة.. شاب تطواني يقرر التبرع بكامل أعضائه بعد وفاته | مجتمع

خطوة جريئة.. شاب تطواني يقرر التبرع بكامل أعضائه بعد وفاته

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.