 كازا مرونة بالقنبول و الشعالة في أيام عاشوراء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فاجعة بحي درب غلف فكازا ليلة عاشوراء..قنبلة تقتل شابا | حوادث و حقوق

فاجعة بحي درب غلف فكازا ليلة عاشوراء..قنبلة تقتل شابا

وفاة خمسيني دهسته شاحنة بإقليم شيشاوة | حوادث و حقوق

وفاة خمسيني دهسته شاحنة بإقليم شيشاوة

كازا مرونة بالقنبول و الشعالة في أيام عاشوراء | مجتمع

كازا مرونة بالقنبول و الشعالة في أيام عاشوراء

مول الديطاي يطعن رجل شرطة بشيشاوة ليلة عاشوراء | حوادث و حقوق

مول الديطاي يطعن رجل شرطة بشيشاوة ليلة عاشوراء

خطوة جريئة.. شاب تطواني يقرر التبرع بكامل أعضائه بعد وفاته | مجتمع

خطوة جريئة.. شاب تطواني يقرر التبرع بكامل أعضائه بعد وفاته

عاجل...شاب يصدم شرطيا بسد قضائي بأكادير ويرسله للمستعجلات في حالة حرجة | حوادث و حقوق

عاجل...شاب يصدم شرطيا بسد قضائي بأكادير ويرسله للمستعجلات في حالة حرجة

اعتقال سبعيني مغربي حاول تهريب مهاجرين إلى مليلية المحتلة في سيارته | حوادث و حقوق

اعتقال سبعيني مغربي حاول تهريب مهاجرين إلى مليلية المحتلة في سيارته

نقابة البيجيدي تحتج على ترسيم تدريس اللغة الفرنسية | بوليتيك

نقابة البيجيدي تحتج على ترسيم تدريس اللغة الفرنسية

عاجل..أم عازبة تمتهن الدعارة تضرم النار بجسدها داخل فندق غير مصنف بمراكش | حوادث و حقوق

عاجل..أم عازبة تمتهن الدعارة تضرم النار بجسدها داخل فندق غير مصنف بمراكش

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

كازا مرونة بالقنبول و الشعالة في أيام عاشوراء

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 00:38 كازا مرونة بالقنبول و الشعالة في أيام عاشوراء | مجتمع
كازا مرونة بالقنبول و الشعالة في أيام عاشوراء
علمت ''شوف تيفي'' أن مدينة الدار البيضاء بأحيائها ودروبها وشوارعها، امتلأت بكل أنواع المفرقعات والمتفجرات وإشعال النيران دون احترام لا لكبير ولا صغير ولا لنساء حوامل ولا رضع نائمين على غرار السنوات

شوف تيفي 

علمت ''شوف تيفي'' أن مدينة الدار البيضاء بأحيائها ودروبها وشوارعها، امتلأت بكل أنواع المفرقعات والمتفجرات وإشعال النيران دون احترام لا لكبير ولا صغير ولا لنساء حوامل ولا رضع نائمين على غرار السنوات الماضية.

وأضافت المصادر أن أحياء وشوارع وأزقة مدينة الدار البيضاء امتلأت بأصوات المفرقعات، وإشعال النيران في عجلات الشاحنات الكبيرة وسط الأحياء الشعبية وما تخلفه من روائح تزكم أنفاس الساكنة، توحي وكأنك تتجول دروب مدينة تعلن حالة من الحرب .

فبالرغم من الحملات التحسيسية التي خاضتها مجموعة من هيئات المجتمع المدني، بمدينة الدار البيضاء لتوعية الشباب واليافعين من مخاطر استعمال هذه المفرقعات، بتنسيق مع رجال السلطة والأمن لتعقب أماكن جمع الإطارات المطاطية التي تستعمل في إشعال النيران في الشوارع، إلا أن تسرب هذه المفرقعات وجدت طريقها إلى المراهقين والأطفال دون إحساس بالمسؤولية واحترام الآخر

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب كازا القنبول الشعالة أيام عاشوراء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطوة جريئة.. شاب تطواني يقرر التبرع بكامل أعضائه بعد وفاته | مجتمع

خطوة جريئة.. شاب تطواني يقرر التبرع بكامل أعضائه بعد وفاته

بلجيكا تمنع السراويل الممزقة والضيقة جدا في الثانويات والمدارس وتطرد أصحابها‎ | مجتمع

بلجيكا تمنع السراويل الممزقة والضيقة جدا في الثانويات والمدارس وتطرد أصحابها‎

بالصور..حياة تلاميذ قرى بشفشاون في خطر | مجتمع

بالصور..حياة تلاميذ قرى بشفشاون في خطر

بالصور...فعاليات إقليم تيزنيت تستقبل أستاذا نال وساما ملكيا وتخصص له تكريما خاصا | مجتمع

بالصور...فعاليات إقليم تيزنيت تستقبل أستاذا نال وساما ملكيا وتخصص له تكريما خاصا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول خروج إعلامي لأم و أب الشاب اللي قتل مرت مجيد بطوموبيلتو فكازا..ولدنا ماشي ولد لفشوش شد الباك و كان غادي يكمل قرايتو ففرنسا وهاشنو وقع نهار لكسيدة | خارج البلاطو
منذ 27 دقيقة

أول خروج إعلامي لأم و أب الشاب اللي قتل مرت مجيد بطوموبيلتو فكازا..ولدنا ماشي ولد لفشوش شد الباك و كان غادي يكمل قرايتو ففرنسا وهاشنو وقع نهار لكسيدة

بكـــاميرا خفية..شوفو أنواع القنبول اللي كتباع فالسوق السوداء فعاشوراء | بــووز

بكـــاميرا خفية..شوفو أنواع القنبول اللي كتباع فالسوق السوداء فعاشوراء

إلـ جي تُــطلق أول أكاديمية للتكوين في مجال مُكيفات الهواء بالمغرب | مال و أعمال

إلـ جي'' تُــطلق أول أكاديمية للتكوين في مجال مُكيفات الهواء بالمغرب''

بالفيديو.. ارتفاع أثمــنة قشاوش عاشوراء في الأسواق المغربية | بــووز

بالفيديو.. ارتفاع أثمــنة ''قشاوش'' عاشوراء في الأسواق المغربية

﻿

آخر المستجدات

فاجعة بحي درب غلف فكازا ليلة عاشوراء..قنبلة تقتل شابا | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

فاجعة بحي درب غلف فكازا ليلة عاشوراء..قنبلة تقتل شابا

وفاة خمسيني دهسته شاحنة بإقليم شيشاوة | حوادث و حقوق

وفاة خمسيني دهسته شاحنة بإقليم شيشاوة

كازا مرونة بالقنبول و الشعالة في أيام عاشوراء | مجتمع

كازا مرونة بالقنبول و الشعالة في أيام عاشوراء

مول الديطاي يطعن رجل شرطة بشيشاوة ليلة عاشوراء | حوادث و حقوق

مول الديطاي يطعن رجل شرطة بشيشاوة ليلة عاشوراء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.