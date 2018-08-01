كازا مرونة بالقنبول و الشعالة في أيام عاشوراء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مدينة الدار البيضاء بأحيائها ودروبها وشوارعها، امتلأت بكل أنواع المفرقعات والمتفجرات وإشعال النيران دون احترام لا لكبير ولا صغير ولا لنساء حوامل ولا رضع نائمين على غرار السنوات

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن مدينة الدار البيضاء بأحيائها ودروبها وشوارعها، امتلأت بكل أنواع المفرقعات والمتفجرات وإشعال النيران دون احترام لا لكبير ولا صغير ولا لنساء حوامل ولا رضع نائمين على غرار السنوات الماضية.

وأضافت المصادر أن أحياء وشوارع وأزقة مدينة الدار البيضاء امتلأت بأصوات المفرقعات، وإشعال النيران في عجلات الشاحنات الكبيرة وسط الأحياء الشعبية وما تخلفه من روائح تزكم أنفاس الساكنة، توحي وكأنك تتجول دروب مدينة تعلن حالة من الحرب .

فبالرغم من الحملات التحسيسية التي خاضتها مجموعة من هيئات المجتمع المدني، بمدينة الدار البيضاء لتوعية الشباب واليافعين من مخاطر استعمال هذه المفرقعات، بتنسيق مع رجال السلطة والأمن لتعقب أماكن جمع الإطارات المطاطية التي تستعمل في إشعال النيران في الشوارع، إلا أن تسرب هذه المفرقعات وجدت طريقها إلى المراهقين والأطفال دون إحساس بالمسؤولية واحترام الآخر