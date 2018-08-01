مول الديطاي يطعن رجل شرطة بشيشاوة ليلة عاشوراء ﻿

اهتزت شيشاوة قبل قليل من يومه الأربعاء، تزامنا مع احتفالات عاشوراء، على وقع اعتداء مروع، بطله بائع سجائر بالتقسيط، أقدم على شرملة زبون ورجل شرطة بواسطة سلاح أبيض.

''شوف تيفي''

اهتزت شيشاوة قبل قليل من يومه الأربعاء، تزامنا مع احتفالات عاشوراء، على وقع اعتداء مروع، بطله بائع سجائر بالتقسيط، أقدم على شرملة زبون ورجل شرطة بواسطة سلاح أبيض.

وأوضح مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' في كشفه عن تفاصيل الواقعة، أن المعني بالأمر دخل في نقاش حاد مع زبونه لتتطور الأمور بعد ذلك، حيث أقدم على طعنه، ما دفع برجل شرطة يرتدي زيه الرسمي على التدخل لإيقافه، ليتلقى هو الآخر طعنة.

وأكد ذات المصدر أن المعني بالأمر تم إيقافه مباشرة بعد هذا الاعتداء الخطير، بينما تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.