خطوة جريئة.. شاب تطواني يقرر التبرع بكامل أعضائه بعد وفاته ﻿

قرر الشاب التطواني ''خالد اليدري'' في خطوة جريئة قد يتردد عدد كبير في اتخاذها، أن يتبرع بكامل أعضائه وأنسجته بعد الوفاة، لفائدة مؤسسة مرخص لها بتلقي التبرعات بالأعضاء والأنسجة البشرية.

شوف تيفي:

قرر الشاب التطواني "خالد اليدري" في خطوة جريئة قد يتردد عدد كبير في اتخاذها، أن يتبرع بكامل أعضائه وأنسجته بعد الوفاة، لفائدة مؤسسة مرخص لها بتلقي التبرعات بالأعضاء والأنسجة البشرية.

وعبر الشاب، الذي يعمل موظفا بالجماعة الحضرية لتطوان وفقا لمصدر إعلامي محلي، أن إعلان مبادراته هذه، رسالة للشباب التطواني من أجل التعاون لجعل التبرع بالأعضاء ثقافة مجتمعية”.

وأكد خالد، والفرحة تغمره، يضيف المصدر، على أنه فكر كثيرا في مسألة منح أعضائه لإحدى المؤسسات خارج أرض الوطن بعد وفاته لمن يحتاج إليها، لكن بعد علمه أن الأمر أصبح ممكنا داخل بلاده ، أخذ المبادرة داعيا الجميع إلى مجاراته في هذه الخطوة ، مشيرا إلى أنه في النهاية تلك الأعضاء ستنقذ أشخاصا آخرين من الموت، أو ستجعلهم يعيشون بصحة أفضل، أو حتى من أجل البحث العلمي، مؤكدا أنه قام بجميع الإجراءات الخاصة بالتبرع بالأعضاء بعد الموت لدى المحكمة الابتدائية في تطوان.

يشار أن المشرع المغربي، وضع بنودا قانونية محددة لكيفية التبرع بالأعضاء البشرية، عبر قانون رقم 16-98، والذي سن الحماية القانونية للمتبرع، وقطع مع كل التلاعبات التي تمس عملية التبرع.