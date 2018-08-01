عاجل...شاب يصدم شرطيا بسد قضائي بأكادير ويرسله للمستعجلات في حالة حرجة ﻿

تعرض شرطي يعمل بالسد القضائي المتواجد بشمال مدينة أكادير لحادث خطير بعدما صدمه شاب كان برفقة صديق له بدارجته النارية ما أدخله في غيبوبة استدعت نقله لمستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تعرض شرطي يعمل بالسد القضائي المتواجد بشمال مدينة أكادير لحادث خطير بعدما صدمه شاب كان برفقة صديق له بدارجته النارية ما أدخله في غيبوبة استدعت نقله لمستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني.

ووفق مصادر "شوف تيفي"، فالشاب كان رفقة زميل له على متن دراجة نارية وبعد بلوغهما للسد القضائي المتواجد بمدخل مدينة أكادير تفاجآ برجل أمن يطلب منهما التوقف لإخضاعهما للمراقبة والتأكد من هوياتهما وسلامة وثائق الدراجة النارية، وفق ما تمليه عليه مهمته الوظيفية، غير أن الشابين لم يمتثلا لأوامر الشرطي وحاولا الفرار وهو ما حدا بالشرطي لاعتراض سبيلهما من أجل إجبارهما على التوقف ما جعلهما يصطدمانه بقوة ويجرانه لأمتار عديدة ليسقط مغمى عليه في وضعية جد حرجة.

واستنفر الحادث مختلف مصالح الأمن ورجال الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان، وقاموا بنقل الشرطي على وجه السرعة صوب مستشفى الحسن الثاني لإسعافه، فيما باشرت المصالح الأمنية تحرياتها وأبحاثها الميدانية التي أفضت لتوقيف المعني بالأمر في ظرف زمني قياسي، وتمت إحالته على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول حيثيات وملابسات الحادث في انتظار تقديمه أمام وكيل الملك.