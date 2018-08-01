اعتقال سبعيني مغربي حاول تهريب مهاجرين إلى مليلية المحتلة في سيارته ﻿

اعتقل الحرس المدني الاسباني في مدينة مليلية المحتلة، مواطنا مغربيا، كان يحاول تهريب مهاجرين سريين من دول جنوب الصحراء إلي المدينة المحتلة داخل سيارته.

شوف تيفي

اعتقل الحرس المدني الاسباني في مدينة مليلية المحتلة، مواطنا مغربيا، كان يحاول تهريب مهاجرين سريين من دول جنوب الصحراء إلي المدينة المحتلة داخل سيارته.

وكشفت مصادر إعلامية محلية، أن الموقوف البالغ من العمر 70 سنة، عثر في سيارته أثناء عملية تفتيش روتينية في معبر فرخانة الحدودي بين الناظور ومليلية المحتلة، على شخصين مختبئين في أماكن ضيقة من سيارته "مرسيديس 220".

وأضافت ذات المصادر أن عملية اكتشاف المهاجرين السريين تمت باستعمال جهاز استشعار نبضات القلب، ليتم اعتقاله ووضعه رهن الحراسة النظرية قبل عرضه على أنظار القضاء بتهم الإضرار بحقوق المواطنين الأجانب وفقا للقانون الجنائي الإسباني.