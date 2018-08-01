نقابة البيجيدي تحتج على ترسيم تدريس اللغة الفرنسية ﻿

عبر المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بسوق الأربعاء الغرب، عن انتقاده لسعي المديرية '' الحثيث '' على ترسيم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في أسلاك التعليم العمومي الابتدائي

شوف تيفي

عبر المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بسوق الأربعاء الغرب، عن انتقاده لسعي المديرية " الحثيث " على ترسيم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في أسلاك التعليم العمومي الابتدائي والثانوي.

واعتبر المكتب النقابي، في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الأربعاء، أن الأمر يشكل " تناقضا واضحا مع مبدأ التنوع اللغوي الذي دعت إليه الرؤية الاستراتيجية، ناهيك عن مخالفته لمقتضيات الدستور المغربي، وكذا للمذكرات الوزارية الصادرة بهذا الشأن".

وكشف في ذات البلاغ، أن المديرية تصر على "الاستفراد بالقرارات الاستراتيجية والمصيرية، دون إشراك فعلي للشركاء الاجتماعيين، والفاعلين التربويين، كما تعمل على تنزيل غير سليم للرؤية الاستراتيجية بشكل يخل بمقتضاياتها ".

كما رفضت النقابة " تمرير اختيارات تربوية لا تتوفر على أي سند قانوني " مراسلة المديرية الإقليمية رقم 29544 بتاريخ 29 غشت 2018، والمراسلة رقم 3920 بتاريخ 05 شتنبر 2018 ".

وسجلت في نفس السياق " مخالفة المديرية الإقليمية للمراسلة الوزارية رقم 17 – 803 بتاريخ 28 يونيو 2017 في شأن انطلاق تجربة مسك دولي بالثانوي الإعدادي، والتي تنص على أنه يفتح باب الترشيح لقبول التلاميذ المترشحين في هذا المسلك بناء على طلبهم وعلى النتائج المحصل عليها في الامتحان المحلي الموحد لنهاية السلك الابتدائي ".

ونددت نفس النقابة بمساهمة المديرية في الرفع من نسبة الهدر المدرسي بفرضها الخيار الفرنسي، داعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بجهة الرباط سلا القنيطرة إلى " توضيح موقفها من انفراد المديرية الإقليمية بالقنيطرة بهذا القرار ".

كما دعت إلى إلغاء تعميم تدريس المواد العلمية بالفرنسية وفق المذكرة الوزارية السالف ذكرها التي نصت على التدرج والتعبير عن الرغبة من طرف التلميذ.