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عاجل..أم عازبة تمتهن الدعارة تضرم النار بجسدها داخل فندق غير مصنف بمراكش

بتاريــخ : 19 شتنبر 2018 / 21:28 عاجل..أم عازبة تمتهن الدعارة تضرم النار بجسدها داخل فندق غير مصنف بمراكش | حوادث و حقوق
عاجل..أم عازبة تمتهن الدعارة تضرم النار بجسدها داخل فندق غير مصنف بمراكش
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن فندقا غير مصنف ''عشوائي''، يوجد بدرب القباضة بالمدينة العتيقة بمراكش، شهد يومه الأربعاء، وقوع حادث جد خطير، بطلته أم عازبة في بداية عقدها الثالث، أقدمت على إضرام النار

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن فندقا غير مصنف "عشوائي"، يوجد بدرب القباضة بالمدينة العتيقة بمراكش، شهد يومه الأربعاء، وقوع حادث جد خطير، بطلته أم عازبة في بداية عقدها الثالث، أقدمت على إضرام النار بجسدها.

وأكد المصدر ذاته أن الشابة البالغة من العمر 31 سنة، والتي تمتهن الدعارة، رفضت انتزاع طفلتها التي أنجبتها بطريقة غير شرعية من أجل إيداعها في إحدى المؤسسات الخيرية، لتقوم بمحاولة الانتحار بعد أن رشت نفسها بمعطر يحتوي على "كحول"، ثم أضرمت النيران في جسدها باستعمال ولاعة في بهو الفندق.

وأضاف ذات المصدر أن السلطة المحلية ومصالح الأمن، وفور توصلها بإخبارية، حلت بعين المكان، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع، في حين تم نقل الشابة إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل لتلقي العلاجات الضرورية.

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المغرب شوف تيفي السلطة المحلية فندق النار

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