تفكــيك شبكة تستعبد أطفالا مغاربة جنسيا بأوروبا ﻿

فككت الشرطة الأوروبية شبكة جديدة لاستعباد الأطفال المغاربة جنسيا.

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فككت الشرطة الأوروبية شبكة جديدة لاستعباد الأطفال المغاربة جنسيا.

وكشفت مصادر أمنية، وفقا لما أوردته يومية المساء الصادرة غدا الخميس، أن الأمن الإسباني وفر معلومات استخباراتية للشرطة الأوروبية، التي ألقت القبض على عشرة متهمين بينهم مغاربة وفرنسيون وبلغاريون يروجون أشرطة فيديو على مواقع سرية ذات الدفع المسبق، مؤكدة في ذات السياق أن الشبكة سقطت في كل من اسبانيا وبلجيكا قبل أن تسلمهم الشرطة إلى الأمن الاسباني، الذي كان قد فتح في وقت سابق تحقيقا موسعا حول استغلال أطفال مغاربة جنسيا.

وأضافت ذات المصادر، تضيف اليومية، أن الفيديوهات المحجوزة كانت تحتوي على مقاطع لأطفال مغاربة في أوضاع شاذة، موجهة للبيع والترويج في العديد من الدول الأوربية، كما أن الشرطة حجزت معدات تقنية تتمثل في آلات تصوير سرية كانت معدة لتصوير الممارسات الجنسية.