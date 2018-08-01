بلجيكا تمنع السراويل الممزقة والضيقة جدا في الثانويات والمدارس وتطرد أصحابها‎ ﻿

أعلنت بعض المدارس والثانويات في بلجيكا، عن تغيير لقوانينها مع بداية الموسم الدراسي الجديد لسنة 2018 - 2019.

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أعلنت بعض المدارس والثانويات في بلجيكا، عن تغيير لقوانينها مع بداية الموسم الدراسي الجديد لسنة 2018 - 2019.

وتم إشعار أولياء أمور التلاميذ، أن الثانويات لا تسمح بإرتداء السراويل الممزقة والضيقة، و بعض أنواع الأحذية غير العادية.. وكل ما جاء في الوثيقة الجديدة.

وأضافت الثانويات أن "كل من يخالف قوانين الثانويات و المدارس الجديدة المكتوبة في البيان سيتم طرده حتى يلتزم بالقانون"، تقول متحدثة من ثانوية بودوان ببروكسيل.

وفي نفس السياق، قامت ثانوية "بودوان"، بطرد طالبة بسبب حذائها الرياضي الذي يخالف القوانين الجديدة.