فتح بحث قضائي حول اعتداء شخص من ذوي السوابق القضائية بالسلاح الأبيض على فتاة تعاني من إعاقة ذهنية بمراكش ﻿

فتحت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، زوال يوم أمس الثلاثاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات قيام شخص من ذوي السوابق القضائية، تبدو عليه علامات الخلل

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فتحت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، زوال يوم أمس الثلاثاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات قيام شخص من ذوي السوابق القضائية، تبدو عليه علامات الخلل العقلي، بتعريض فتاة تعاني من إعاقة ذهنية لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه به بتعريض الضحية البالغة من العمر 23 سنة، وكلاهما يعيشان حياة التشرد، لجرح طفيف بواسطة السلاح الأبيض بمدخل مسجد الكتبية، قبل أن تتدخل أقرب دورية للشرطة بعين المكان وتعمل على إيقاف المشتبه به وحجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء.

وأضاف المصدر أنه تم إخضاع المشتبه به لبحث قضائي من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تم نقل الضحية للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.