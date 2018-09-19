بالصور..حياة تلاميذ قرى بشفشاون في خطر ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، بمجموعة من الصور، التي تكشف معاناة تلاميذ مجموعة من دواوير شفشفاون في التنقل إلى المؤسسات التي يدرسون بها، بسبب الطريق الوعرة، وارتفاع منسوب مياه الأودية.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، بمجموعة من الصور، التي تكشف معاناة تلاميذ مجموعة من دواوير شفشفاون في التنقل إلى المؤسسات التي يدرسون بها، بسبب الطريق الوعرة، وارتفاع منسوب مياه الأودية.

وأوضح مصدر حقوقي لـ ''شوف تيفي'' أن ساكنة حي سيدي بوجمعة، وحومة الخروبة المجاطي، تعاني في فصل الخريف بسبب الفيضانات التي عرفتها المنطقة منذ يومين، وهو ما أثار سلبا على تلاميذ مدرسة ''صديق بن ريسوني''،ومدرسة كرينسيف، نظرا للمشاكل التي يعانونها للوصول إلى هذه المؤسسات.

وطالب المصدر ذاته بضرورة فك العزلة عن الساكنة، ووضع بعض القناطر الصغيرة تسمح للأطفال والتلاميذ بالمرور وتجنب خطر السقوط في الأودية.