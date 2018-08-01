عاجل..تفاصيل جديدة عن انتحار قاضية شابة وهي حامل بمدينة فاس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ''القاضية الملحقة'' الشابة التي أقدمت على الانتحار بمدينة فاس، تبلغ من العمر قيد حياتها 26 سنة، وتنحدر من مدينة تاونات.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ''القاضية الملحقة'' الشابة التي أقدمت على الانتحار بمدينة فاس، تبلغ من العمر قيد حياتها 26 سنة، وتنحدر من مدينة تاونات.

وأوضح المصدر ذاته أن القاضية التي التحقت مؤخرا بالمحكمة الابتدائية بفاس، تنتمي لأسرة بسيطة، ويعمل والدها كعون سلطة بجماعة ورزاك بإقليم تاونات.

تجدر الإشارة إلى أن مصدر ''شوف تيفي'' أكد أن الهالكة متزوجة بقاض يعمل بمحكمة طاطا، كانت حامل في شهرها الخامس، وكانت تعاني مؤخرا من الاكتئاب، وأقدمت على الانتحار شنقا داخل شقتها المتواجدة على مستوى حي السعادة.