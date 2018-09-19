شوفو شحال ديال السيوفة و المخدرات و السلاح لقاو عند العنصــر الـ13 اللي شدو ضمن الخلية الإرهابية بطنجة ﻿

كشفت صورة حصرية توصلت بها ''شوف تيفي'' أن عملية تفتيش منزل الموقوف الـ13، والمنتمي للشبكة الإرهابية والإجرامية التي تنشط في كل من طنجة والدار البيضاء،( كشفت) ضبط 7 سيوف من ساموراي و300 مليون سنتيم،

شـــوف تيفي:

كشفت صورة حصرية توصلت بها ''شوف تيفي'' أن عملية تفتيش منزل الموقوف الـ13، والمنتمي للشبكة الإرهابية والإجرامية التي تنشط في كل من طنجة والدار البيضاء،( كشفت) ضبط 7 سيوف من ساموراي و300 مليون سنتيم، وقنابل مسيلة للدموع ومخدرات.

وأشارت مصادر خاصة لشوف أن حصيلة الموقوفين ارتفعت إلى 14 شخصا ينشطون في ذات الخلية الإرهابية.

تجدر الإشارة إلى أن بلاغا مشتركا للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أكد أمس الثلاثاء، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف اثني عشر مشتبها بهم ينتمون لشبكة إرهابية وإجرامية تنشط في كل من طنجة والدار البيضاء، مبرزا أن هذه الشبكة متورطة في تنفيذ عمليات اختطاف واحتجاز والمطالبة بفدية مالية باستخدام أسلحة بيضاء وعبوات الغاز المسيل للدموع وزجاجات المواد الحارقة وسيارات تحمل لوحات ترقيم مزيفة، وذلك إما في إطار تصفية الحسابات مع شبكات إجرامية، أو استنادا لما يسمى لدى حاملي الفكر المتطرف بمبدأ ''الاستحلال'' و''الفيء''، مثلما وقع أثناء محاولة اقتحام عناصر من هذه الشبكة لشقة بمدينة طنجة يوم الجمعة المنصرم، مما تسبب في وفاة شخص يشتبه في تورطه في قضايا المخدرات بعد سقوطه من الطابق السابع.