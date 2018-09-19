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بالصور...فعاليات إقليم تيزنيت تستقبل أستاذا نال وساما ملكيا وتخصص له تكريما خاصا | مجتمع

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بالصور...فعاليات إقليم تيزنيت تستقبل أستاذا نال وساما ملكيا وتخصص له تكريما خاصا

بتاريــخ : 19 شتنبر 2018 / 15:34 بالصور...فعاليات إقليم تيزنيت تستقبل أستاذا نال وساما ملكيا وتخصص له تكريما خاصا | مجتمع
بالصور...فعاليات إقليم تيزنيت تستقبل أستاذا نال وساما ملكيا وتخصص له تكريما خاصا
حظي أستاذ التعليم الابتدائي '' عبد الله وهبي'' الذي تم توشيحه أول أمس الإثنين من طرف الملك محمد السادس بوسام ملكي كأفضل الأطر التربوية بالمغرب، باستقبال خاص وتكريم من طرف المجلس الإقليمي لتيزنيت،

شوف تيفي:أحمد الهلالي

حظي أستاذ التعليم الابتدائي '' عبد الله وهبي'' الذي تم توشيحه أول أمس الإثنين من طرف الملك محمد السادس بوسام ملكي كأفضل الأطر التربوية بالمغرب، باستقبال خاص وتكريم من طرف المجلس الإقليمي لتيزنيت، مساء أمس الثلاثاء 17 شتنبر ، بمقر عمالة تيزنيت تنويها لهذا الاستحقاق غير المسبوق بالمنطقة.

وتأتي هذه البادرة كاعتراف وامتنان للأستاذ ''عبد الله وهبي'' والمجهودات الجبارة التي يبذلها في سبيل تطوير التعليم المغربي وتنويع أساليب ومناهج تلقين التلاميذ المتمدرسين بالعالم القروي، حيث تمكن من اختراع سبورة تفاعلية بديلة للتي توجد في الأسواق، وتعتمد عليها المؤسسات الخصوصية في تقديم الدروس، والتي لا تتعدى تكلفتها 600 درهم.

كما تمكن السبورة المذكورة التلاميذ من ربح الوقت، وتمنحهم فرصة المشاركة داخل الفصل، كما يساهم هذا الاختراع في التجديد في الطرق البيداغوجية والعدة الديداكتيكية، التي تقدم بها الدروس، وكان اختراع الأستاذ وهبي قد حظي بإعجاب بلمختار، وزير التربية الوطنية السابق، وذلك أثناء زيارته للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ماسة، خلال إحدى المناسبات، حيث أثنى حينها عليه.

وفي السياق نفسه، اخترع الأستاذ وهبي طاقما تكنولوجيا لتعليم القراءة، ويتكون من قارئ إلكتروني (mp3)، وسماعات، وتبلغ تكلفتها حوالي 60 درهما لكل تلميذ(ة)، وتمكن التلاميذ من القراءة بطريقة ممتعة، وتساعدهم على تصفية الصعوبات القرائية.

وعمل الأستاذ وهبي على نشر التجربة بمجموعة من المؤسسات التعليمية، وقدم دروسا تطبيقية أمام زملائه في المهنة بكل من أكادير، وإنزكان أيت ملول، والصويرة، ويأمل اليوم أن يحظى مشروعه باهتمام الوزارة، لتعميمه على جل المؤسسات التعليمية العمومية، خدمة لصالح التلاميذ، خصوصا في المناطق القروية، والنائية.

وكتثمين لكل هذه الإنجازات التي تغني مجال التربية والتعليم بجهة سوس ماسة وإقليم تيزنيت بالخصوص، حظي بتشريف ملكي عقب استقباله من طرف الملك محمد السادس بالرباط في حفل تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس، وتنزيل إصلاح التربية والتكوين إلى جانب ثلة من الأساتذة والأطر التربوية المرموقة بالمغرب، ومنح له وسام الاستحقاق الوطني نظير إنجازاته المتميزة في حقل التربية والتعليم.

ليأتي الدور على المجلس الإقليمي وفعاليات إقليم تيزنيت لتقيم له حفل استقبال ثان وتكرمه بقلب عمالة المدينة بحضور عامل إقليم تيزنيت ورئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت ، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، ورئيس جماعة تيزنيت ، ورئيس جماعة اثنين أداي، التي يدرس بإحدى مدارسها الابتدائية المحتفى به، وسلمت له هدايا رمزية من طرف مجموعة من الحاضرين، الذين أثنوا على عمله وتفانيه وإخلاصه في سبيل دعم التمدرس بالعالم القروي، وتحبيب المدرسة والقراءة لقلوب الأطفال الصغار.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تيزنيت أستاذ وهبي وسام ملكي استقبال خاص تكريم فعاليات

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