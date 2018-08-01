مثير..بابا الفاتيكان: ''الجنس هبة من الرب وليس من المحرمات'' ﻿

في خروج مثير له، قال بابا الفاتيكان فرنسيس إن الجنس والجاذبية الجنسية هبة من الرب، وليسا من المحرمات، على عكس الجنس خارج دائرة الحب.

''شوف تيفي''

في خروج مثير له، قال بابا الفاتيكان فرنسيس إن الجنس والجاذبية الجنسية هبة من الرب، وليسا من المحرمات، على عكس الجنس خارج دائرة الحب.

وحسب ما كشف عنه موقع ''روسيا اليوم'' يومه الأربعاء، فقد قال البابا فرانسيس أثناء لقائه مجموعة من الشبان والشابات المسيحيين من فرنسا إن ''الجنس والجاذبية الجنسية هبة يمنحها الرب، وبهذه الصفة، لديه هدفان، هما التعبير عن المحبة ومنح الحياة، والحب بين الرجل والمرأة عندما يكون حبا جامحا يقود إلى حياة خالدة''.

وأبرز الموقع الروسي أن بابا الفاتيكان دعا الشباب إلى ''احترام حسهم وهويتهم الجنسية والتهيئة لمثل هذا الحب الذي سيرافقكم مدى الحياة''، مشيرا إلى أن الكثير من الناس يستغلون الجنس خارج دائرة الحب بفعل ضعفهم والتدني الروحي لديهم، وهو يعتبر خطيئة مثل الكذب والغضب الجشع.