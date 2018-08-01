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عاجل..انتحار قاضية حامل بمدينة فاس

بتاريــخ : 19 شتنبر 2018 / 15:27 عاجل..انتحار قاضية حامل بمدينة فاس | حوادث و حقوق
عاجل..انتحار قاضية حامل بمدينة فاس
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ''قاضية ملحقة'' شابة تعمل بالمحكمة الابتدائية بفاس، أقدمت قبل قليل من يومه الأربعاء، على الانتحار، لأسباب مجهولة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ''قاضية ملحقة'' شابة تعمل بالمحكمة الابتدائية بفاس، أقدمت قبل قليل من يومه الأربعاء، على الانتحار، لأسباب مجهولة.

وأوضح المصدر ذاته أن القاضية المتزوجة بقاض يعمل بمحكمة طاطا، كانت حامل في شهرها الخامس، مبرزا بأنها كانت تعاني مؤخرا من الاكتئاب، وأقدمت على الانتحار شنقا داخل شقتها المتواجدة على مستوى حي السعادة.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الأمن، بأمر من النيابة العامة، فتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.

 

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