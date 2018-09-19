الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بجماعة بإقليم أكادير إداوتنان تطالب وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق في الاختلالات التسييرية ﻿

دعت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بجماعة أورير التابعة للنفوذ الترابي لعمالة أكادير إداوتنان وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات من أجل التحرك العاجل لفتح تحقيق في الاختلالات التي

شوف تيفي:أكادير

دعت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بجماعة أورير التابعة للنفوذ الترابي لعمالة أكادير إداوتنان وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات من أجل التحرك العاجل لفتح تحقيق في الاختلالات التي يعرفها تسيير الشأن العام المحلي بمنطقة ''أورير'' و سوء تدبير مالية الجماعة.

وأكدت الكتابة المحلية في بيان لها تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه أنها وقفت على اختلالات كبيرة لأداء المكتب المسير لجماعة أورير وعلى العشوائية التي تعم مجالات متعددة، مشيرة في ذات البيان أنها تتمثل بالأساس في سوء التسيير من خلال اعتماد ما أسمته في بيانها أسلوب ''الحزبية'' و ''الزبونية'' في قضاء مصالح المواطنين، والتبذير في صرف الأموال العمومية، والغياب التام للبحث عن مشاريع اقتصادية وتنموية للنهوض بالمنطقة.

وأوضحت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بأورير أنه أمام هذه الوضعية المزرية للجماعة و لسوء التدبير بها فإنها تشيد بتماسك و انسجام فريقها داخل مجلس الجماعة، و بالدور المتميز الذي يقوم به، ومتابعته المنتظمة لمجريات العمل الجماعي في أدق تفاصيله، مع دعوتها لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات من أجل التحرك لفتح تحقيق عاجل في الاختلالات التي يعرفها تسيير الشأن العام المحلي و سوء تدبير مالية الجماعة.

واستعدادها الدائم و المستمر للتعاون مع كل ذوي النيات الحسنة لخدمة الصالح العام والمضي قدما في التصدي للمفسدين ومن يقف خلفهم ممن لا يريدون خيرا لمنطقة أورير يضيف البيان.

وفي ختام بيانها أعلنت الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية بأورير أن فريق الحزب سيستمر في القيام بدور المعارضة البناءة داخل المجلس الجماعي لأورير، رغم الإقصاء والتهميش وتصفية الحسابات عن طريق سياسة الانتقام ونشر الأكاذيب والسموم لتغليط الرأي العام المحلي، مؤكدة عن استعدادها للتفاعل الإيجابي مع كل ما يخدم التنمية بالمنطقة والمصلحة العامة للساكنة.

ويأتي هذا عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية بأورير مع فريق الحزب بالمجلس الجماعي لأورير نهاية الأسبوع الماضي، والذي تمت من خلاله دراسة مجموعة من المستجدات والقضايا التي تهم الشأن العام المحلي بأورير.

وعلاقة بذات الموضوع حاولت قناة ''شوف تيفي'' الاتصال برئيس جماعة أورير لأخذ رأيه حول النازلة، غير أن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب .