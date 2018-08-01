 هلــوسات محـمد رضــا وعبقرية لجنة طمس الحقائق لم تستثن "مالك مجموعات إم إف إم" كمال لحلو من اتهامه كذبا وزورا في قضية بوعشرين ﻿
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هلــوسات محـمد رضــا وعبقرية لجنة طمس الحقائق لم تستثن "مالك مجموعات إم إف إم" كمال لحلو من اتهامه كذبا وزورا في قضية بوعشرين

بتاريــخ : 19 شتنبر 2018 / 14:50 هلــوسات محـمد رضــا وعبقرية لجنة طمس الحقائق لم تستثن مالك مجموعات إم إف إم كمال لحلو من اتهامه كذبا وزورا في قضية بوعشرين | بوليتيك
هلــوسات محـمد رضــا وعبقرية لجنة طمس الحقائق لم تستثن "مالك مجموعات إم إف إم" كمال لحلو من اتهامه كذبا وزورا في قضية بوعشرين
علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أن لجنة الحقيقة والعدالة في قضية ''توفيق بوعشرين'' المتابع بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر اجتمعت أمس الثلاثاء،

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادرها أن لجنة الحقيقة والعدالة في قضية "توفيق بوعشرين" المتابع بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر اجتمعت أمس الثلاثاء، وخلال ذات الإجتماع وجه محمد رضا عضو لجنة التضامن أصــابع الاتهام إلى الزميل الإعلامي كمـال لحـلو وحاول إقحامه كذبا وزورا، وذلك بعد استنفاذه لكل الطرق والوسائل في اتهام الجميع بالتورط في فبركة هذا الملف كما يدعي كل مرة .

وفي إطار دفاع محمد رضا عن "توفيق بوعشرين" وحماسه الزائد بإطلاق الكلام على عواهنه وغير محسوب العواقب اعتبر أن مونتاج التسجيلات و الفيديوهات وتوضيب الصوت والصورة ، قد تكون "عــملية مفبركة " تمت في مقر "إم ف إم" والمتواجد بنفس العمارة التي يتواجد بها مقر "أخبار اليوم" ، محاولة منه إفسـاد العلاقة بين الطرفين الذين كانت تجمعهما الزمالة منذ سنين طــويلة ، والنيل من مصداقية و سمعة "لحلو" رجل الإعلام المعروف بأخلاقه ومهنيته وابتعاده عن الصراعات السياسية والتجارية .

وتـــأتي هذه الخرجة المثيرة التي تكشف عن عدم فهم قائلها وصناعة هـذا السيناريو المحبوك والذي تم إخراجه بطريقة هزيلة بعد حسم الخلاف في نتائج تقرير الخبرة التقنية المنجزة من طرف مختبر الدرك الملكي والتي أكدت صحة الأشرطة الجنسية المحجوزة داخل مكتب بوعشرين، وبأنه لم يطرأ عليها أي تحريف أو تعديل أو تغيير، و إثبات أن الأصوات الموجودة في (كلام وأصوات المحيط) متزامنة مع الصورة، وقد تم تأكيد هذه النتيجة بالتحليل الطيفي الذي لا يمكن لـ"محمد رضا" أو غيره أن يُكذب مختبر "الدرك الملكي" إلا أنه تمادى وتطاول على مؤسسة كان يطالب في البداية بخبرتها مما يكشف تناقض الحقوقي المختص في الدفاع عن بوعشرين ومساندته في الاتجار بالبشر.

ورفعا لكل لبس تأكد وفق النتائج الكاملة للخبرة بأن جميع الفيديوهات المتضمنة في القرص الصلب الخارجي Seagate لم يطلها أي تحريف أو تعديل أو تغيير تقني لمضمونها، كما لم يظهر أي تحريف أو تعديل أو تغيير تقني في المضمون الصوتي للفيديوهات المستخرجة من القرص الصلب الخارجيSEAGATE ، وهو ما اعتبره الرأي العام الوطني نهاية الحسم للشكوك التي رافقت هذه القضية من طرف أصحابه والمدافعين عنه ولجنة طمس الحقائق التي ألغت وجود ضحايا بوعشرين فقط لأنهن كسرن جدار الصمت وصرخن أمام الملأ بما تعرضن له .

 

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