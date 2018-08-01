عاجل..اعتقال عنصر خطير آخر بطنجة ينتمي للعصابة المتخصصة في الجريمة المنظمة والإرهاب..شوفو شنو لقاو عندو ﻿

تمكنت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، والفرقة الوطنية، صباح يوم الأربعاء، من إيقاف العضو 13 بطنجة والمنتمي للشبكة الإرهابية والإجرامية التي تنشط في كل من طنجة والدار البيضاء،

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، والفرقة الوطنية، صباح يوم الأربعاء، من إيقاف العضو 13 بطنجة والمنتمي للشبكة الإرهابية والإجرامية التي تنشط في كل من طنجة والدار البيضاء، والمكونة من أشخاص من ذوي السوابق القضائية في جرائم الحق العام، ومعتقلون سابقون في قضايا الإرهاب والتطرف، فضلا عن كون شقيق أحدهم يقاتل في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي بالساحة السورية العراقية

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن عملية تفتيش منزل الموقوف، مكنت من ضبط 7 سيوف من ساموراي و300 مليون سنتيم، وقنابل مسيلة للدموع ومخدرات.

تجدر الإشارة إلى أن بلاغا مشتركا للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أكد أمس الثلاثاء، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف اثني عشر مشتبها بهم ينتمون لشبكة إرهابية وإجرامية تنشط في كل من طنجة والدار البيضاء، مبرزا أن هذه الشبكة متورطة في تنفيذ عمليات اختطاف واحتجاز والمطالبة بفدية مالية باستخدام أسلحة بيضاء وعبوات الغاز المسيل للدموع وزجاجات المواد الحارقة وسيارات تحمل لوحات ترقيم مزيفة، وذلك إما في إطار تصفية الحسابات مع شبكات إجرامية، أو استنادا لما يسمى لدى حاملي الفكر المتطرف بمبدأ "الاستحلال" و"الفيء"، مثلما وقع أثناء محاولة اقتحام عناصر من هذه الشبكة لشقة بمدينة طنجة يوم الجمعة المنصرم، مما تسبب في وفاة شخص يشتبه في تورطه في قضايا المخدرات بعد سقوطه من الطابق السابع.