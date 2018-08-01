 والدة ''ملكة الجمال'' اللي قتلت شابين بمراكش تكشف تفاصيل مثيرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..اعتقال عنصر خطير آخر بطنجة ينتمي للعصابة المتخصصة في الجريمة المنظمة والإرهاب..شوفو شنو لقاو عندو | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال عنصر خطير آخر بطنجة ينتمي للعصابة المتخصصة في الجريمة المنظمة والإرهاب..شوفو شنو لقاو

والدة ملكة الجمال اللي قتلت شابين بمراكش تكشف تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

والدة ''ملكة الجمال'' اللي قتلت شابين بمراكش تكشف تفاصيل مثيرة

بالفيديو والصور..كارثة تضرب منطقة ضواحي مراكش | مجتمع

بالفيديو والصور..كارثة تضرب منطقة ضواحي مراكش

كشف خارطة نشاط عصابات تهريب البشر نحو إسبانيا | مجتمع

كشف خارطة نشاط عصابات تهريب البشر نحو إسبانيا

بالفيديو..ارتفاع منسوب مياه واد البهجة بمراكش يرعب الساكنة | مجتمع

بالفيديو..ارتفاع منسوب مياه واد البهجة بمراكش يرعب الساكنة

اعتداء شنيع على طبيبة بمستعجلات إنزكان ومدير المستشفى يطالب بإحداث مركز للشرطة لحماية الأطر الطبية | حوادث و حقوق

اعتداء شنيع على طبيبة بمستعجلات إنزكان ومدير المستشفى يطالب بإحداث مركز للشرطة لحماية الأطر

جد صادم..حضيو راسكم..ليلة عاشوراء: الثقاف والمجمر والشرويطة والسحور.. | مجتمع

جد صادم..حضيو راسكم..ليلة عاشوراء: '' الثقاف والمجمر والشرويطة والسحور..''

كاريكاتير شوف تيفي : قطاع الاتصال يطالب بمنع تعليقات المواطنين‎ | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : قطاع الاتصال يطالب بمنع تعليقات المواطنين‎

مثير..الهند تجرم الطلاق بالثلاث | دولي

مثير..الهند تجرم ''الطلاق بالثلاث''

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

والدة ''ملكة الجمال'' اللي قتلت شابين بمراكش تكشف تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 19 شتنبر 2018 / 13:58 والدة ملكة الجمال اللي قتلت شابين بمراكش تكشف تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
والدة ''ملكة الجمال'' اللي قتلت شابين بمراكش تكشف تفاصيل مثيرة
نفت والدة ملكة جمال المغرب بالإمارات، ما تم تداوله بخصوص التهم الموجهة إلى ابنتها المتواجدة رهن الاعتقال على خلفية وفاة شابين بمدينة مراكش بطريقة بشعة، مؤكدة أن ابنتها لم تكن في حالة سكر، وقد دهست

''شوف تيفي''

نفت والدة ملكة جمال المغرب بالإمارات، ما تم تداوله بخصوص التهم الموجهة إلى ابنتها المتواجدة رهن الاعتقال على خلفية وفاة شابين بمدينة مراكش بطريقة بشعة، مؤكدة أن ابنتها لم تكن في حالة سكر، وقد دهست الهالكين بسبب وقوع عطل على مستوى عجلات السيارة.

وأكدت والدة ''باربي المغرب'' تقديمها للتعازي لأسرة الشابين بمدينة آسفي، نافية في الوقت نفسه المعطيات التي تقول إنها توصلت إلى صلح مع هذه الأسر حتى يطلق سراح ابنتها.

تجدر الإشارة إلى أن استئنافية مدينة مراكش، قررت يوم أمس الثلاثاء، تأجيل أشغال جلسة محاكمة ملكة جمال المغرب بالإمارات الملقبة بـ ''باربي''، المتهمة بالتسبب في مصرع طفلين خلال قيادتها لسيارة بسرعة جنونية، إلى يوم الثلاثاء 25 شتنبر الجاري.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سرعة جنونية باربي الإمارات سرعة جنونية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..اعتقال عنصر خطير آخر بطنجة ينتمي للعصابة المتخصصة في الجريمة المنظمة والإرهاب..شوفو شنو لقاو عندو | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال عنصر خطير آخر بطنجة ينتمي للعصابة المتخصصة في الجريمة المنظمة والإرهاب..شوفو شنو لقاو عندو

اعتداء شنيع على طبيبة بمستعجلات إنزكان ومدير المستشفى يطالب بإحداث مركز للشرطة لحماية الأطر الطبية | حوادث و حقوق

اعتداء شنيع على طبيبة بمستعجلات إنزكان ومدير المستشفى يطالب بإحداث مركز للشرطة لحماية الأطر الطبية

توقيف كاط كاط محملة ب 3 أطنان من الكازوال المهرب بتيزنيت | حوادث و حقوق

توقيف ''كاط كاط'' محملة ب 3 أطنان من الكازوال المهرب بتيزنيت

:توقيف شاب عشريني بإنزكان يعرض بيع الكريموجين عبر منشور فيسبوكي | حوادث و حقوق

:توقيف شاب عشريني بإنزكان يعرض بيع ''الكريموجين'' عبر منشور فيسبوكي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الائتلاف المغربي من أجل المناخ يقدم حلولا لتدبير أكــبر مطرح للنفايات بالدارالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 2 دقائق

الائتلاف المغربي من أجل المناخ يقدم حلولا لتدبير أكــبر مطرح للنفايات بالدارالبيضاء

الغرفة التجارية البريطانية تقرب المقاولات المغربية من تصدير اللحم الحلال | خارج البلاطو

الغرفة التجارية البريطانية تقرب المقاولات المغربية من تصدير اللحم الحلال

بالفيديو..هذا ما قرره القضاء الفرنسي بعد اعتقال سعد لمجرد وإصابته باكتئاب حاد | زووم

بالفيديو..هذا ما قرره القضاء الفرنسي بعد اعتقال سعد لمجرد وإصابته باكتئاب حاد

بالدليل العلمي..هــا علاش كتكثر أعمال السحر والشعوذة فأيام عــاشوراء | خارج البلاطو

بالدليل العلمي..هــا علاش كتكثر أعمال السحر والشعوذة فأيام عــاشوراء

﻿

آخر المستجدات

عاجل..اعتقال عنصر خطير آخر بطنجة ينتمي للعصابة المتخصصة في الجريمة المنظمة والإرهاب..شوفو شنو لقاو عندو | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

عاجل..اعتقال عنصر خطير آخر بطنجة ينتمي للعصابة المتخصصة في الجريمة المنظمة والإرهاب..شوفو شنو لقاو

والدة ملكة الجمال اللي قتلت شابين بمراكش تكشف تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

والدة ''ملكة الجمال'' اللي قتلت شابين بمراكش تكشف تفاصيل مثيرة

بالفيديو والصور..كارثة تضرب منطقة ضواحي مراكش | مجتمع

بالفيديو والصور..كارثة تضرب منطقة ضواحي مراكش

كشف خارطة نشاط عصابات تهريب البشر نحو إسبانيا | مجتمع

كشف خارطة نشاط عصابات تهريب البشر نحو إسبانيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.