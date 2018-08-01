والدة ''ملكة الجمال'' اللي قتلت شابين بمراكش تكشف تفاصيل مثيرة ﻿

نفت والدة ملكة جمال المغرب بالإمارات، ما تم تداوله بخصوص التهم الموجهة إلى ابنتها المتواجدة رهن الاعتقال على خلفية وفاة شابين بمدينة مراكش بطريقة بشعة، مؤكدة أن ابنتها لم تكن في حالة سكر، وقد دهست

''شوف تيفي''

نفت والدة ملكة جمال المغرب بالإمارات، ما تم تداوله بخصوص التهم الموجهة إلى ابنتها المتواجدة رهن الاعتقال على خلفية وفاة شابين بمدينة مراكش بطريقة بشعة، مؤكدة أن ابنتها لم تكن في حالة سكر، وقد دهست الهالكين بسبب وقوع عطل على مستوى عجلات السيارة.

وأكدت والدة ''باربي المغرب'' تقديمها للتعازي لأسرة الشابين بمدينة آسفي، نافية في الوقت نفسه المعطيات التي تقول إنها توصلت إلى صلح مع هذه الأسر حتى يطلق سراح ابنتها.

تجدر الإشارة إلى أن استئنافية مدينة مراكش، قررت يوم أمس الثلاثاء، تأجيل أشغال جلسة محاكمة ملكة جمال المغرب بالإمارات الملقبة بـ ''باربي''، المتهمة بالتسبب في مصرع طفلين خلال قيادتها لسيارة بسرعة جنونية، إلى يوم الثلاثاء 25 شتنبر الجاري.