 بالفيديو والصور..كارثة تضرب منطقة ضواحي مراكش ﻿
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بالفيديو والصور..كارثة تضرب منطقة ضواحي مراكش

بتاريــخ : 19 شتنبر 2018 / 13:49 بالفيديو والصور..كارثة تضرب منطقة ضواحي مراكش | مجتمع
بالفيديو والصور..كارثة تضرب منطقة ضواحي مراكش
توصلت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، بمقطع فيديو جد مثير، خاص بالكارثة التي ضربت منطقة تمازوت المتواجدة بالطريق الرابطة بين أوريط وأيت ورير ضواحي مدينة مراكش، وذلك بسبب التساقطات المطرية.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، بمقطع فيديو جد مثير، خاص بالكارثة التي ضربت منطقة تمازوت المتواجدة بالطريق الرابطة بين أوريط وأيت ورير ضواحي مدينة مراكش، وذلك بسبب التساقطات المطرية.

وأوضحت ساكنة المنطقة المذكورة لـ ''شوف تيفي'' أن التساقطات المطرية، تسببت في انهيار العديد من المنازل الطينية، مشيرة إلى أن المنطقة أصبحت معزولة، ومن الضروري على السلطات التدخل الفوري لتقديم المساعدة للمتواجدين بالعراء.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة مراكش والمناطق المحيطة بها، عرفت خلال اليومين تساقطات مطرية مهمة، ما خلف خسائر مادية جسيمة، خاصة ببعض الدواوير القريبة من المناطق الجبلية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مدينة مراكش التساقطات المطرية

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