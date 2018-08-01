 كشف خارطة نشاط عصابات تهريب البشر نحو إسبانيا ﻿
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كشف خارطة نشاط عصابات تهريب البشر نحو إسبانيا

بتاريــخ : 19 شتنبر 2018 / 13:35 كشف خارطة نشاط عصابات تهريب البشر نحو إسبانيا | مجتمع
كشف خارطة نشاط عصابات تهريب البشر نحو إسبانيا
كشف تحقيق أنجزته وكالة الأنباء الفرنسية، عن خارطة تحرك نشاط مافيا تهريب البشر، انطلاقا من دول العمق الإفريقي إلى غاية الوصول إلى أوروبا، مبرزا أن حوالي 90 في المائة من المهاجرين يلجؤون إلى خدمات

شوف تيفي وكالات

كشف تحقيق أنجزته وكالة الأنباء الفرنسية، عن خارطة تحرك نشاط مافيا تهريب البشر، انطلاقا من دول العمق الإفريقي إلى غاية الوصول إلى أوروبا، مبرزا أن حوالي 90 في المائة من المهاجرين يلجؤون إلى خدمات عصابات تهريب البشر، بالنظر إلى استحالة بلوغ ''الفردوس الأوروبي'' بطريقة قانونية.

وتوضح وكالة ''فرانس بريس'' على لسان مسؤول أمني إسباني، أن ''الرحلة يمكن أن تستمر عاما أو عامين، حسب العصابة والأموال التي يملكها المهاجر، لأن عصابات المهربين تنقل المهاجر حسب المسافة الموازية للمال الذي يدفعه''.

وبحسب ذات المصدر الإعلامي، فإن ''المغرب يشكل أفضل نقطة للقاء بين المهاجرين، الذين قطعوا أميالا طويلة عبر الصحاري، للقيام بالهروب نحو إسبانيا''، في إشارة إلى عمليات اقتحام الأسيجة التي تفصل مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.

التعريفات المعمول بها في سوق تهريب البشر، بحسب الشرطة الإسبانية هي كالتالي: 18 يورو لتجاوز السياج، 200 إلى 700 يورو لعبور مضيق جبل طارق، وخمسة آلاف يورو للقيام بذلك على دراجة مائية، فيما يقدر ''يوروبول'' أن المهاجر يدفع بين ثلاثة وخمسة آلاف يورو ثمن رحلة كاملة إلى أوروبا.

ورغم ما يتكبده هؤلاء المهاجرون، للوصول إلى الضفاف الإسبانية، فإن ذلك ''لا يعني تمكنهم بالضرورة من الإفلات من قبضة المهربين''، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، التي أوضحت من خلال تصريح مسؤول أمني إسباني، ''أن المهربين يأخذونهم إلى بلد آخر، أو يسلمونهم إلى شبكة اتجار بالبشر.''

ونددت ''بالوما فافييريس'' من اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئ، وهي منظمة غير حكومية تدير مراكز استقبال المهاجرين، بالفوضى في استقبال السلطات الإسبانية للمهاجرين، وتضيف ''لكن مكافحة الجريمة هي مسؤولية الشرطة''.

وتؤكد فافييريس، أن اللجنة تبلغ الشرطة عندما ترصد خطر وقوع مهاجر ضحية تهريب أو إتجار، وفي حال وقع المهاجرون بأيدي شبكات الاتجار، يتم استغلال النساء في أعمال دعارة، والرجال في أعمال أقرب ما تكون إلى العبودية، خصوصا في الزراعة المكثفة، أو التسول.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اسبانيا هجرة اتجار البشر

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