 بالفيديو..ارتفاع منسوب مياه واد البهجة بمراكش يرعب الساكنة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..اعتقال عنصر خطير آخر بطنجة ينتمي للعصابة المتخصصة في الجريمة المنظمة والإرهاب..شوفو شنو لقاو عندو | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال عنصر خطير آخر بطنجة ينتمي للعصابة المتخصصة في الجريمة المنظمة والإرهاب..شوفو شنو لقاو

والدة ملكة الجمال اللي قتلت شابين بمراكش تكشف تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

والدة ''ملكة الجمال'' اللي قتلت شابين بمراكش تكشف تفاصيل مثيرة

بالفيديو والصور..كارثة تضرب منطقة ضواحي مراكش | مجتمع

بالفيديو والصور..كارثة تضرب منطقة ضواحي مراكش

كشف خارطة نشاط عصابات تهريب البشر نحو إسبانيا | مجتمع

كشف خارطة نشاط عصابات تهريب البشر نحو إسبانيا

بالفيديو..ارتفاع منسوب مياه واد البهجة بمراكش يرعب الساكنة | مجتمع

بالفيديو..ارتفاع منسوب مياه واد البهجة بمراكش يرعب الساكنة

اعتداء شنيع على طبيبة بمستعجلات إنزكان ومدير المستشفى يطالب بإحداث مركز للشرطة لحماية الأطر الطبية | حوادث و حقوق

اعتداء شنيع على طبيبة بمستعجلات إنزكان ومدير المستشفى يطالب بإحداث مركز للشرطة لحماية الأطر

جد صادم..حضيو راسكم..ليلة عاشوراء: الثقاف والمجمر والشرويطة والسحور.. | مجتمع

جد صادم..حضيو راسكم..ليلة عاشوراء: '' الثقاف والمجمر والشرويطة والسحور..''

كاريكاتير شوف تيفي : قطاع الاتصال يطالب بمنع تعليقات المواطنين‎ | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : قطاع الاتصال يطالب بمنع تعليقات المواطنين‎

مثير..الهند تجرم الطلاق بالثلاث | دولي

مثير..الهند تجرم ''الطلاق بالثلاث''

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

بالفيديو..ارتفاع منسوب مياه واد البهجة بمراكش يرعب الساكنة

بتاريــخ : 19 شتنبر 2018 / 13:14 بالفيديو..ارتفاع منسوب مياه واد البهجة بمراكش يرعب الساكنة | مجتمع
بالفيديو..ارتفاع منسوب مياه واد البهجة بمراكش يرعب الساكنة
توصلت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، بمقطع فيديو، يوثق لارتفاع منسوب مياه واد البهجة بعد التساقطات المطرية التي عرفتها مدينة مراكش، وهو ما أثار رعب وهلع الساكنة، التي طالبت بضرورة تدخل السلطات،

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، بمقطع فيديو، يوثق لارتفاع منسوب مياه واد البهجة بعد التساقطات المطرية التي عرفتها مدينة مراكش، وهو ما أثار رعب وهلع الساكنة، التي طالبت بضرورة تدخل السلطات، والقيام بحلول فورية تجنبهم وقوع كارثة.

وأوضح المتضررون أن ساكنة جماعة سعادة بمدينة مراكش، تعيش الرعب منذ سنوات طويلة، خلال ارتفاع منسوب مياه واد البهجة والذي يعتبر من بين أخطر الأودية بالمنطقة.

وطالبت الساكنة التي توجد منازلها بالقرب من الواد المذكور، بتوسيع المجرى الخاص به، ووضع حواجز إسمنتية، ما سيمكن من تجنب وقوع خسائر بشرية ومادية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي واد البهجة جماعة سعادة مراكش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو والصور..كارثة تضرب منطقة ضواحي مراكش | مجتمع

بالفيديو والصور..كارثة تضرب منطقة ضواحي مراكش

كشف خارطة نشاط عصابات تهريب البشر نحو إسبانيا | مجتمع

كشف خارطة نشاط عصابات تهريب البشر نحو إسبانيا

جد صادم..حضيو راسكم..ليلة عاشوراء: الثقاف والمجمر والشرويطة والسحور.. | مجتمع

جد صادم..حضيو راسكم..ليلة عاشوراء: '' الثقاف والمجمر والشرويطة والسحور..''

فرنسا تدعو لدعم المغرب والجزائر لمنع الهجرة إلى أوروبا | مجتمع

فرنسا تدعو لدعم المغرب والجزائر لمنع الهجرة إلى أوروبا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الائتلاف المغربي من أجل المناخ يقدم حلولا لتدبير أكــبر مطرح للنفايات بالدارالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 5 دقائق

الائتلاف المغربي من أجل المناخ يقدم حلولا لتدبير أكــبر مطرح للنفايات بالدارالبيضاء

الغرفة التجارية البريطانية تقرب المقاولات المغربية من تصدير اللحم الحلال | خارج البلاطو

الغرفة التجارية البريطانية تقرب المقاولات المغربية من تصدير اللحم الحلال

بالفيديو..هذا ما قرره القضاء الفرنسي بعد اعتقال سعد لمجرد وإصابته باكتئاب حاد | زووم

بالفيديو..هذا ما قرره القضاء الفرنسي بعد اعتقال سعد لمجرد وإصابته باكتئاب حاد

بالدليل العلمي..هــا علاش كتكثر أعمال السحر والشعوذة فأيام عــاشوراء | خارج البلاطو

بالدليل العلمي..هــا علاش كتكثر أعمال السحر والشعوذة فأيام عــاشوراء

﻿

آخر المستجدات

عاجل..اعتقال عنصر خطير آخر بطنجة ينتمي للعصابة المتخصصة في الجريمة المنظمة والإرهاب..شوفو شنو لقاو عندو | حوادث و حقوق
منذ 13 دقيقة

عاجل..اعتقال عنصر خطير آخر بطنجة ينتمي للعصابة المتخصصة في الجريمة المنظمة والإرهاب..شوفو شنو لقاو

والدة ملكة الجمال اللي قتلت شابين بمراكش تكشف تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

والدة ''ملكة الجمال'' اللي قتلت شابين بمراكش تكشف تفاصيل مثيرة

بالفيديو والصور..كارثة تضرب منطقة ضواحي مراكش | مجتمع

بالفيديو والصور..كارثة تضرب منطقة ضواحي مراكش

كشف خارطة نشاط عصابات تهريب البشر نحو إسبانيا | مجتمع

كشف خارطة نشاط عصابات تهريب البشر نحو إسبانيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.