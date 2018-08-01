بالفيديو..ارتفاع منسوب مياه واد البهجة بمراكش يرعب الساكنة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، بمقطع فيديو، يوثق لارتفاع منسوب مياه واد البهجة بعد التساقطات المطرية التي عرفتها مدينة مراكش، وهو ما أثار رعب وهلع الساكنة، التي طالبت بضرورة تدخل السلطات،

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، بمقطع فيديو، يوثق لارتفاع منسوب مياه واد البهجة بعد التساقطات المطرية التي عرفتها مدينة مراكش، وهو ما أثار رعب وهلع الساكنة، التي طالبت بضرورة تدخل السلطات، والقيام بحلول فورية تجنبهم وقوع كارثة.

وأوضح المتضررون أن ساكنة جماعة سعادة بمدينة مراكش، تعيش الرعب منذ سنوات طويلة، خلال ارتفاع منسوب مياه واد البهجة والذي يعتبر من بين أخطر الأودية بالمنطقة.

وطالبت الساكنة التي توجد منازلها بالقرب من الواد المذكور، بتوسيع المجرى الخاص به، ووضع حواجز إسمنتية، ما سيمكن من تجنب وقوع خسائر بشرية ومادية.