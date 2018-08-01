اعتداء شنيع على طبيبة بمستعجلات إنزكان ومدير المستشفى يطالب بإحداث مركز للشرطة لحماية الأطر الطبية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن طبيبة داخلية بالمستشفى الإقليمي بمدينة إنزكان، تعرضت صباح اليوم لاعتداء شنيع من قبل سيدة وابنتها القاصر أثناء أدائها لواجبها المهني بقسم المستعجلات ما أدى

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن طبيبة داخلية بالمستشفى الإقليمي بمدينة إنزكان، تعرضت صباح اليوم لاعتداء شنيع من قبل سيدة وابنتها القاصر أثناء أدائها لواجبها المهني بقسم المستعجلات ما أدى لإصابتها بانهيار عصبي شديد سلمت لها على إثره شهادة طبية تتبث تعرضها للاعتداء.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد كانت الضحية تتابع عملها اليومي بشكل عادي، قبل أن تنهال عليها سيدة ثلاثينية رفقة ابنتها القاصر بالضرب واللكم، بعدما حلتا بالمستشفى واستفادتا من فحص طبي من طرف الطبيبة المعتدى عليها، والتي طلبت منهما ضرورة إجراء فحص دقيق بالسكانير، وهو ما لم تتقبله المعتديتان خاصة بعد أن توجهتا لقسم السكانير ومنح لهما موعد لإجرائه اعتبرتاه مبالغ فيه ليصبا جام غضبهما على الطبيبة الداخلية، الشيء الذي تسبب للضحية في بعض الرضوض الطفيفة بمختلف أطراف جسمها، كما أصيبت أيضا بأزمة نفسية حادة وانهيار عصبي جراء الصدمة القوية التي خلفها الهجوم الشرس الذي تعرضت له على نفسيتها، وهو ما استدعى إخضاعها للإسعافات الضرورية قبل أن تسلم لها شهادة طبية تثبت تعرضها للاعتداء.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث استنفر مختلف أطر المستشفى الإقليمي وكذا مسؤولي القطاع الصحي بالإقليم حيث حل المندوب الإقليمي للصحة بالمؤسسة الصحية، وتم ربط الاتصال بالمصالح الأمنية التي هرعت لعين المكان، وجرى توقيف المعتدية رفقة ابنتها، وتمت إحالتهما على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما حول حيثيات وملابسات الحادث بأمر من النيابة العامة المختصة.

وعلى إثر الحادث ربطت قناة ''شوف تيفي'' الاتصال بمدير المستشفى الدكتور ''إدريس بوحاحي'' الذي عبر عن استنكاره الشديد وشجبه لهذه الاعتداءات المتواصلة التي تطال الأطر الطبية بالمستشفى الإقليمي بإنزكان، مطالبا من السلطات الأمنية بضرورة تكثيف جهودها لحماية العاملين بذات المستشفى والسهر على ضمان سير وجودة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة الصحية التي تتواجد بمحيط جغرافي يصعب من مأمورية الأطر الطبية والتمريضية، ويعرض حياتهم للخطر بفعل توافد عدد هائل من المرضى المنتمين لأحياء شعبية بربوع تراب إقليم إنزكان أيت ملول تعد نقاط سوداء، وهو ما من شأنه أن تتزايد هذه الاعتداءات في حال لم تسارع الجهات المعنية في توفير مركز للشرطة بالمستشفى للحد من هذه الانزلاقات الأمنية والاعتداءات الخطيرة المتكررة على الأطقم الطبية، داعيا في نفس الوقت إلى اعتماد سياسة ومقاربة الحضور الأمني الدائم وأمن القرب بمستشفى ''إنزكان'' إسوة بباقي المستشفيات المغربية.