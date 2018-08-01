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جد صادم..حضيو راسكم..ليلة عاشوراء: '' الثقاف والمجمر والشرويطة والسحور..''

بتاريــخ : 19 شتنبر 2018 / 12:20 جد صادم..حضيو راسكم..ليلة عاشوراء: الثقاف والمجمر والشرويطة والسحور.. | مجتمع
جد صادم..حضيو راسكم..ليلة عاشوراء: '' الثقاف والمجمر والشرويطة والسحور..''
قبل ساعات من ليلة ''عاشوراء''، نشر الراقي المغربي الصحراوي عادل أجبالي، عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، تدوينة طويلة، كشف من خلالها ما يقع بالمغرب خلال هذه الليلة من أعمال سحر وشعوذة تقوم بها بعض

''شوف تيفي''

قبل ساعات من ليلة ''عاشوراء''، نشر الراقي المغربي الصحراوي عادل أجبالي، عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، تدوينة طويلة، كشف من خلالها ما يقع بالمغرب خلال هذه الليلة من أعمال سحر وشعوذة تقوم بها بعض النساء وحتى الرجال.

وأوضح الراقي الصحراوي أن مناسبة عاشوراء، ترتبط في المخيال الشعبي باستغلال بعض النساء أو الرجال الذين لا يخافون الله تعالى لهذه المناسبة للسحر وممارسة طقوس الشعوذة، إيمانا منهن، بأن هذه الأيام هي الأنسب لمثل هذه الممارسات الشيطانية، مشيرا إلى أن إقبال بعض الناس على السحر في عاشوراء عادة شائعة في الكثير من البلدان ، كما أن بعض الناس الذين لا يخافون الله تعالى، ينتظرون أيام عاشوراء لتطبيق وصفات سحرية شيطانية لتحقيق رغباتهن وإخضاع الرجال أو النساء لمبتغياتهن الشيطانية وتحقيق أمانيهن وقضاء العديد من الحوائج.

وأكد الراقي المغربي أن العديد ''من هذا الصنف الخبيث''، ينتظر هذه المناسبة بفارغ الصبر، لتجريب وصفاتهن السحرية أخذنها على أيدي سحرة ومشعوذين ودجالين، أو نقلهن عن بعض النساء أو الرجال الذين جربو هذا السحر ونجح، أو ممارسات وعادات شائعة، وتكون الوجهة إلى “العطارة” وأماكن مشهورة ببيع أعشاب ومواد تدخل في وصفات السحر.

وأضاف الراقي أن عاشوراء هي مناسبة لترويض الرجال والنساء وتجديد السحر عند البعض، من خلال ما يسمى بـ ''الثقاف … المجمر…. الشرويطة ….''، وممارسات أخرى تلجأ إليها هذه الفئة في هذه المناسبة، مشددا على أن أهم الوصفات الشائعة : الثقاف وهو سحر تسعى من خلاله هذه الفئة إلى منع أزواجهن من مضاجعة غيرهن حيث يفقد الزوج فحولته كلما اختلى بامرأة أو فكر في مضاجعة غير زوجته مثل زوجته الثانية، كما تقوم بعض النساء بوضع البخور فوق المجمر وتدعو الزوج إلى القفز فوقه ثلاث مرات حتى يسلم من كل أعمال السحر والشعوذة التي تهدف إلى إيقاعه في حب امرأة أخرى، أما طقس الشرويطة والذي تقوم به بعض النساء على مدار العام، فإن الغاية منه خلال مناسبة عاشوراء هو جلب الحبيب من أي مكان كان فيه، وإيقاض نار الحب واللهفة والشوق للزوج الذي يصبح مسكونا بحب زوجته ولا يهدأ باله حتى يراها.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عاشوراء الرجال وصفات سحرية الثقاف الشرويطة

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