مثير..الهند تجرم ''الطلاق بالثلاث'' ﻿

أمر مجلس الوزراء الهندي، بتنفيذ تجريم الطلاق الشفهي ''بالثلاث'' في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء ناريندرا مودي لخطب ود الناخبات المسلمات.

''شوف تيفي''

أمر مجلس الوزراء الهندي، بتنفيذ تجريم الطلاق الشفهي ''بالثلاث'' في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء ناريندرا مودي لخطب ود الناخبات المسلمات.

وحسب وكالة ''رويترز'' البريطانية، يومه الأربعاء، فقد قال رافي شانكار وزير القانون الاتحادي في مؤتمر صحفي: ''إن مجلس الوزراء أقر الأمر التنفيذي لأن هذه الممارسة استمرت رغم صدور حكم قضائي بمنعها''.

وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة العليا، كانت قد حظرت ''الطلاق بالثلاث'' العام الماضي، إلا أن حكومة مودي تريد أن تجعلها تهمة تحمل عقوبة السجن لما يصل إلى ثلاث سنوات دون إمكانية الخروج بكفالة في أعقاب احتجاجات من مسلمات.