 فرنسا تدعو لدعم المغرب والجزائر لمنع الهجرة إلى أوروبا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..اعتقال عنصر خطير آخر بطنجة ينتمي للعصابة المتخصصة في الجريمة المنظمة والإرهاب..شوفو شنو لقاو عندو | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال عنصر خطير آخر بطنجة ينتمي للعصابة المتخصصة في الجريمة المنظمة والإرهاب..شوفو شنو لقاو

والدة ملكة الجمال اللي قتلت شابين بمراكش تكشف تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

والدة ''ملكة الجمال'' اللي قتلت شابين بمراكش تكشف تفاصيل مثيرة

بالفيديو والصور..كارثة تضرب منطقة ضواحي مراكش | مجتمع

بالفيديو والصور..كارثة تضرب منطقة ضواحي مراكش

كشف خارطة نشاط عصابات تهريب البشر نحو إسبانيا | مجتمع

كشف خارطة نشاط عصابات تهريب البشر نحو إسبانيا

بالفيديو..ارتفاع منسوب مياه واد البهجة بمراكش يرعب الساكنة | مجتمع

بالفيديو..ارتفاع منسوب مياه واد البهجة بمراكش يرعب الساكنة

اعتداء شنيع على طبيبة بمستعجلات إنزكان ومدير المستشفى يطالب بإحداث مركز للشرطة لحماية الأطر الطبية | حوادث و حقوق

اعتداء شنيع على طبيبة بمستعجلات إنزكان ومدير المستشفى يطالب بإحداث مركز للشرطة لحماية الأطر

جد صادم..حضيو راسكم..ليلة عاشوراء: الثقاف والمجمر والشرويطة والسحور.. | مجتمع

جد صادم..حضيو راسكم..ليلة عاشوراء: '' الثقاف والمجمر والشرويطة والسحور..''

كاريكاتير شوف تيفي : قطاع الاتصال يطالب بمنع تعليقات المواطنين‎ | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : قطاع الاتصال يطالب بمنع تعليقات المواطنين‎

مثير..الهند تجرم الطلاق بالثلاث | دولي

مثير..الهند تجرم ''الطلاق بالثلاث''

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

فرنسا تدعو لدعم المغرب والجزائر لمنع الهجرة إلى أوروبا

بتاريــخ : 19 شتنبر 2018 / 11:07 فرنسا تدعو لدعم المغرب والجزائر لمنع الهجرة إلى أوروبا | مجتمع
فرنسا تدعو لدعم المغرب والجزائر لمنع الهجرة إلى أوروبا
أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أمس الثلاثاء، على ضرورة مساعدة بلدان العبور، مثل الجزائر والمغرب لكبح تدفق المهاجرين القادمين من هذه الدول إلى أوروبا.

شوف تيفي وكالات

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أمس الثلاثاء، على ضرورة مساعدة بلدان العبور، مثل الجزائر والمغرب لكبح تدفق المهاجرين القادمين من هذه الدول إلى أوروبا.

وقال الوزير الفرنسي في مقابلة مع مجلة ''ليكسبرس'' الأسبوعية،: ''الجزائر والمغرب مستعدان للعمل معنا'' لمنع عبور المهاجرين، لكن ''بسط الأمن على حدودهما مسألة معقدة وتتطلب تمويلا. يتعين علينا مساعدتهما''، مشيرا إلى أن أعداد الوافدين إلى أوروبا ''لا تماثل أعداد الذين وصلوا عام 2015''.

وأضاف الوزير: ''زيادة عدد المهاجرين إلى إسبانيا تثير القلق مع دخول 33 ألفا و795 مهاجر خلال ثمانية أشهر، بزيادة حجمها 12.0%''، الأمر الذي أدى إلى ''التركيز بشكل خاص'' على منطقة البيرينيه الأطلسي، بجنوب غرب فرنسا، من خلال انتشار ''فرقتي درك'' على الحدود.

وصرح ''كولومب'' للمجلة قائلا: ''المهاجرون الواصلون عن طريق إسبانيا يتوجهون مباشرة نحو العاصمة الفرنسية والصعوبة اليوم هي أن 50% من طلبات اللجوء يتم تقديمها في العاصمة الفرنسية ''.

وألقى الوزير الفرنسي، باللوم مرة أخرى على إدارة عمدة باريس، ''آن هيدالغو'' في مسألة الهجرة، قائلا: ''عندما يقول عمدة باريس نعم، نريد أن نرحب على نطاق واسع... بالمهاجرين، هذا الخطاب سرعان ما يتم سماعه''.

وحول سياسة الإبعاد، قال كولومب: ''لا أهداف محددة لديه من حيث الأرقام'' لكنه يأمل في ''تزايد عمليات الإبعاد كل شهر''، معربا عن ارتياحه إزاء ازدياد عمليات العودة بنسبة ''20%'' هذه السنة، وأكد أنه سيحاول خفض طلبات اللجوء من جورجيا بعد ارتفاعها بنسبة ''30.6%'' منذ انتهاء إلزامية التأشيرات، مشيرا إلى أن السلطات ستشدد إجراءاتها في حال وقوع حوادث عنصرية كما حصل في ألمانيا.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الجزائر فرنسا الهجرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو والصور..كارثة تضرب منطقة ضواحي مراكش | مجتمع

بالفيديو والصور..كارثة تضرب منطقة ضواحي مراكش

كشف خارطة نشاط عصابات تهريب البشر نحو إسبانيا | مجتمع

كشف خارطة نشاط عصابات تهريب البشر نحو إسبانيا

بالفيديو..ارتفاع منسوب مياه واد البهجة بمراكش يرعب الساكنة | مجتمع

بالفيديو..ارتفاع منسوب مياه واد البهجة بمراكش يرعب الساكنة

جد صادم..حضيو راسكم..ليلة عاشوراء: الثقاف والمجمر والشرويطة والسحور.. | مجتمع

جد صادم..حضيو راسكم..ليلة عاشوراء: '' الثقاف والمجمر والشرويطة والسحور..''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الائتلاف المغربي من أجل المناخ يقدم حلولا لتدبير أكــبر مطرح للنفايات بالدارالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 8 دقائق

الائتلاف المغربي من أجل المناخ يقدم حلولا لتدبير أكــبر مطرح للنفايات بالدارالبيضاء

الغرفة التجارية البريطانية تقرب المقاولات المغربية من تصدير اللحم الحلال | خارج البلاطو

الغرفة التجارية البريطانية تقرب المقاولات المغربية من تصدير اللحم الحلال

بالفيديو..هذا ما قرره القضاء الفرنسي بعد اعتقال سعد لمجرد وإصابته باكتئاب حاد | زووم

بالفيديو..هذا ما قرره القضاء الفرنسي بعد اعتقال سعد لمجرد وإصابته باكتئاب حاد

بالدليل العلمي..هــا علاش كتكثر أعمال السحر والشعوذة فأيام عــاشوراء | خارج البلاطو

بالدليل العلمي..هــا علاش كتكثر أعمال السحر والشعوذة فأيام عــاشوراء

﻿

آخر المستجدات

عاجل..اعتقال عنصر خطير آخر بطنجة ينتمي للعصابة المتخصصة في الجريمة المنظمة والإرهاب..شوفو شنو لقاو عندو | حوادث و حقوق
منذ 16 دقيقة

عاجل..اعتقال عنصر خطير آخر بطنجة ينتمي للعصابة المتخصصة في الجريمة المنظمة والإرهاب..شوفو شنو لقاو

والدة ملكة الجمال اللي قتلت شابين بمراكش تكشف تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

والدة ''ملكة الجمال'' اللي قتلت شابين بمراكش تكشف تفاصيل مثيرة

بالفيديو والصور..كارثة تضرب منطقة ضواحي مراكش | مجتمع

بالفيديو والصور..كارثة تضرب منطقة ضواحي مراكش

كشف خارطة نشاط عصابات تهريب البشر نحو إسبانيا | مجتمع

كشف خارطة نشاط عصابات تهريب البشر نحو إسبانيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.