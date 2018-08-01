فرنسا تدعو لدعم المغرب والجزائر لمنع الهجرة إلى أوروبا ﻿

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أمس الثلاثاء، على ضرورة مساعدة بلدان العبور، مثل الجزائر والمغرب لكبح تدفق المهاجرين القادمين من هذه الدول إلى أوروبا.

شوف تيفي وكالات

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أمس الثلاثاء، على ضرورة مساعدة بلدان العبور، مثل الجزائر والمغرب لكبح تدفق المهاجرين القادمين من هذه الدول إلى أوروبا.

وقال الوزير الفرنسي في مقابلة مع مجلة ''ليكسبرس'' الأسبوعية،: ''الجزائر والمغرب مستعدان للعمل معنا'' لمنع عبور المهاجرين، لكن ''بسط الأمن على حدودهما مسألة معقدة وتتطلب تمويلا. يتعين علينا مساعدتهما''، مشيرا إلى أن أعداد الوافدين إلى أوروبا ''لا تماثل أعداد الذين وصلوا عام 2015''.

وأضاف الوزير: ''زيادة عدد المهاجرين إلى إسبانيا تثير القلق مع دخول 33 ألفا و795 مهاجر خلال ثمانية أشهر، بزيادة حجمها 12.0%''، الأمر الذي أدى إلى ''التركيز بشكل خاص'' على منطقة البيرينيه الأطلسي، بجنوب غرب فرنسا، من خلال انتشار ''فرقتي درك'' على الحدود.

وصرح ''كولومب'' للمجلة قائلا: ''المهاجرون الواصلون عن طريق إسبانيا يتوجهون مباشرة نحو العاصمة الفرنسية والصعوبة اليوم هي أن 50% من طلبات اللجوء يتم تقديمها في العاصمة الفرنسية ''.

وألقى الوزير الفرنسي، باللوم مرة أخرى على إدارة عمدة باريس، ''آن هيدالغو'' في مسألة الهجرة، قائلا: ''عندما يقول عمدة باريس نعم، نريد أن نرحب على نطاق واسع... بالمهاجرين، هذا الخطاب سرعان ما يتم سماعه''.

وحول سياسة الإبعاد، قال كولومب: ''لا أهداف محددة لديه من حيث الأرقام'' لكنه يأمل في ''تزايد عمليات الإبعاد كل شهر''، معربا عن ارتياحه إزاء ازدياد عمليات العودة بنسبة ''20%'' هذه السنة، وأكد أنه سيحاول خفض طلبات اللجوء من جورجيا بعد ارتفاعها بنسبة ''30.6%'' منذ انتهاء إلزامية التأشيرات، مشيرا إلى أن السلطات ستشدد إجراءاتها في حال وقوع حوادث عنصرية كما حصل في ألمانيا.