تركيا تخفف شروط الحصول على جنسيتها ﻿

خففت الحكومة التركية، الأربعاء، الشروط المطلوبة والمعايير المالية والاستثمارية المطلوب توافرها، لحصول الأجانب على الجنسية التركية، وذلك وفقا لقواعد معدلة نشرتها الجريدة الرسمية.

شوف تيفي وكالات

خففت الحكومة التركية، الأربعاء، الشروط المطلوبة والمعايير المالية والاستثمارية المطلوب توافرها، لحصول الأجانب على الجنسية التركية، وذلك وفقا لقواعد معدلة نشرتها الجريدة الرسمية.

وبحسب القانون التركي الجديد، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أميركي، بدلاً من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.

وفي تعديل آخر، تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث بات الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار، بعد أن كان 3 مليون دولار في القانون السابق، بحسب ما ذكرت صحيفة ''ديلي صباح'' المحلية.

كما نص تعديل آخر على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية، حيث تم تخفيض رأس المال المطلوب لهذا الاستثمار، من 2 مليون دولار إلى 500 ألف دولار.

إلى جانب ذلك، بات بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمن فرص العمل تشغيلية لـ 50 مواطناً تركياً الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغيل 100 مواطن.

وتأتي هذه التسهيلات من قبل الحكومة التركية، عقب الأزمة الاقتصادية التي رافقت التوتر السياسي - الاقتصادي مع واشنطن، إذ فقدت الليرة حوالي 40 بالمئة من قيمتها أمام الدولارالأمريكي، كما وصل التضخم إلى نسبة غير مسبوقة بنحو 18 في المئة.