 تركيا تخفف شروط الحصول على جنسيتها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فرنسا تدعو لدعم المغرب والجزائر لمنع الهجرة إلى أوروبا | مجتمع

فرنسا تدعو لدعم المغرب والجزائر لمنع الهجرة إلى أوروبا

تركيا تخفف شروط الحصول على جنسيتها | دولي

تركيا تخفف شروط الحصول على جنسيتها

بعد اتهامه بالاغتصاب..منع أغاني لمجرد من الراديو في المغرب يثير ضجة واسعة | ثقافة و فنون

بعد اتهامه بالاغتصاب..منع أغاني لمجرد من ''الراديو'' في المغرب يثير ضجة واسعة

فيديو يفضح قطاع التعليم..شوفو حالة مؤسسة تعليمية ضواحي الدريوش بعد التساقطات المطرية | مجتمع

فيديو يفضح قطاع التعليم..شوفو حالة مؤسسة تعليمية ضواحي الدريوش بعد التساقطات المطرية

عاجل..هذا ما تقرر بعد اعتقال سعد لمجرد | ثقافة و فنون

عاجل..هذا ما تقرر بعد اعتقال سعد لمجرد

توقيف كاط كاط محملة ب 3 أطنان من الكازوال المهرب بتيزنيت | حوادث و حقوق

توقيف ''كاط كاط'' محملة ب 3 أطنان من الكازوال المهرب بتيزنيت

عــاجل:وفاة فنان مصري شــهير | مجتمع

عــاجل:وفاة فنان مصري شــهير

يهم المغرب..مرض السل يتسبب في وفاة أكثر من أربعة آلاف شخص يوميا | مجتمع

يهم المغرب..مرض السل يتسبب في وفاة أكثر من أربعة آلاف شخص يوميا

سيارة تصدم راجلين أمام مسجد ببريطانيا وهذا عدد المصابين | دولي

سيارة تصدم راجلين أمام مسجد ببريطانيا وهذا عدد المصابين

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

تركيا تخفف شروط الحصول على جنسيتها

بتاريــخ : 19 شتنبر 2018 / 10:40 تركيا تخفف شروط الحصول على جنسيتها | دولي
تركيا تخفف شروط الحصول على جنسيتها
خففت الحكومة التركية، الأربعاء، الشروط المطلوبة والمعايير المالية والاستثمارية المطلوب توافرها، لحصول الأجانب على الجنسية التركية، وذلك وفقا لقواعد معدلة نشرتها الجريدة الرسمية.

شوف تيفي وكالات

خففت الحكومة التركية، الأربعاء، الشروط المطلوبة والمعايير المالية والاستثمارية المطلوب توافرها، لحصول الأجانب على الجنسية التركية، وذلك وفقا لقواعد معدلة نشرتها الجريدة الرسمية.

وبحسب القانون التركي الجديد، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أميركي، بدلاً من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.

وفي تعديل آخر، تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث بات الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار، بعد أن كان 3 مليون دولار في القانون السابق، بحسب ما ذكرت صحيفة ''ديلي صباح'' المحلية.

كما نص تعديل آخر على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية، حيث تم تخفيض رأس المال المطلوب لهذا الاستثمار، من 2 مليون دولار إلى 500 ألف دولار.

إلى جانب ذلك، بات بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمن فرص العمل تشغيلية لـ 50 مواطناً تركياً الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغيل 100 مواطن.

وتأتي هذه التسهيلات من قبل الحكومة التركية، عقب الأزمة الاقتصادية التي رافقت التوتر السياسي - الاقتصادي مع واشنطن، إذ فقدت الليرة حوالي 40 بالمئة من قيمتها أمام الدولارالأمريكي، كما وصل التضخم إلى نسبة غير مسبوقة بنحو 18 في المئة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي تركيا أمريكا الجنسية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سيارة تصدم راجلين أمام مسجد ببريطانيا وهذا عدد المصابين | دولي

سيارة تصدم راجلين أمام مسجد ببريطانيا وهذا عدد المصابين

مؤسسة بيل غيتس العالمية تدق ناقوس الخطر وهذه هي البلدان الإفريقية التي ستعيش الفقر المدقع | دولي

مؤسسة ''بيل غيتس'' العالمية تدق ناقوس الخطر وهذه هي البلدان الإفريقية التي ستعيش الفقر المدقع

مثير..عهد التميمي الفلسطينية الشهيرة قفراتها مع المغاربة وها علاش | دولي

مثير..عهد التميمي الفلسطينية الشهيرة قفراتها مع المغاربة وها علاش

فيديو مؤثر.. شاب يقتل نفسه بالخطأ في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.. وها كيفاش | دولي

فيديو مؤثر.. شاب يقتل نفسه ''بالخطأ'' في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.. وها كيفاش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رغم المنع و العقوبة الحبسية..القنبول كيتباع بالعلالي فكــازا | خارج البلاطو
منذ 14 دقيقة

رغم المنع و العقوبة الحبسية..القنبول كيتباع بالعلالي فكــازا

بسبب التهميش..نساء يخرجن للشارع بسبب تجزئة سكنية ببوسكورة | خارج البلاطو

بسبب التهميش..نساء يخرجن للشارع بسبب تجزئة سكنية ببوسكورة

صــادم..كان خدام و منين تسطــا جراو عليه من مستشفى الأمراض العقلية فكازا و الأم تبكي..وليت كنربط ولدي باش ميديرش ليا شي جريمة | خارج البلاطو

صــادم..كان خدام و منين تسطــا جراو عليه من مستشفى الأمراض العقلية فكازا و الأم تبكي..وليت كنربط ولدي باش ميديرش ليا شي جريمة

اختفاء طفل بالمحمدية.. ووالده يوجه له نداء مؤثرا: أنا ندمان حينت عايرتو وكنتمنى يرجع.. | حالة خاصة

اختفاء طفل بالمحمدية.. ووالده يوجه له نداء مؤثرا: ''أنا ندمان حينت عايرتو وكنتمنى يرجع..''

﻿

آخر المستجدات

فرنسا تدعو لدعم المغرب والجزائر لمنع الهجرة إلى أوروبا | مجتمع
منذ 20 دقيقة

فرنسا تدعو لدعم المغرب والجزائر لمنع الهجرة إلى أوروبا

تركيا تخفف شروط الحصول على جنسيتها | دولي

تركيا تخفف شروط الحصول على جنسيتها

بعد اتهامه بالاغتصاب..منع أغاني لمجرد من الراديو في المغرب يثير ضجة واسعة | ثقافة و فنون

بعد اتهامه بالاغتصاب..منع أغاني لمجرد من ''الراديو'' في المغرب يثير ضجة واسعة

فيديو يفضح قطاع التعليم..شوفو حالة مؤسسة تعليمية ضواحي الدريوش بعد التساقطات المطرية | مجتمع

فيديو يفضح قطاع التعليم..شوفو حالة مؤسسة تعليمية ضواحي الدريوش بعد التساقطات المطرية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.