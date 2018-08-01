بعد اتهامه بالاغتصاب..منع أغاني لمجرد من ''الراديو'' في المغرب يثير ضجة واسعة ﻿

مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن وضع الفنان المغربي سعد لمجرد بالسجن الاحتياطي، وتوجيه تهمة الاغتصاب إليه للمرة الثانية بفرنسا، تفاجأ العديد من متتبعي موقع التواصل الاجتماعي ''الإنستغرام'' بتداول

''شوف تيفي''

مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن وضع الفنان المغربي سعد لمجرد بالسجن الاحتياطي، وتوجيه تهمة الاغتصاب إليه للمرة الثانية بفرنسا، تفاجأ العديد من متتبعي موقع التواصل الاجتماعي ''الإنستغرام'' بتداول دعوة خاصة لمنع مرور أغانيه بإحدى الإذاعات المغربية المعروفة.

وفور انتشار هذه الدعوة، تفاعل آلاف النشطاء عبر موقع ''الإنستغرام''، حيث تباينت الآراء بخصوص منع مرور أغاني ''المعلم'' بالإذاعات الخاصة، بين مؤكد على ضرورة الفصل بين الحياة الفنية والشخصية للفنان وعدم ربط اتهامه بالاغتصاب ببث أغانيه، وبين مساند لهذه الدعوة ومعبر عن غضبه من ''لمجرد'' لأنه كان سببا في وضع حد لنجاحه الفني.

تجدر الإشارة إلى أن قاضي الحريات، قرر وضع الفنان المغربي سعد لمجرد رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك عقب متابعته بتهمة اغتصاب شابة بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا.