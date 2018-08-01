عاجل..هذا ما تقرر بعد اعتقال سعد لمجرد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشابة التي تتهم الفنان المغربي سعد لمجرد باغتصابها بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا، ستمثل يوم الأربعاء 26 شتنبر الجاري أمام قاضي التحقيق بمحكمة ''دراغونيان'' من أجل

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشابة التي تتهم الفنان المغربي سعد لمجرد باغتصابها بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا، ستمثل يوم الأربعاء 26 شتنبر الجاري أمام قاضي التحقيق بمحكمة ''دراغونيان'' من أجل استكمال التحقيق معها.

وأكد المصدر ذاته إلى أن مثول الشابة أمام قاضي التحقيق من المحتمل أن يجعل القضاء الفرنسي، يحدد تاريخ عقد أولى جلسات محاكمة الفنان المغربي الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي.

تجدر الإشارة إلى أن مصدرا جد مطلع أكد لـ ''شوف تيفي''، أن المحامي الفرنسي ''فيديدا''، تقدم أمس الثلاثاء، بشهادة طبية، تؤكد إصابة موكله الفنان المغربي سعد لمجرد باكتئاب شديد وبالتالي فمن الضروري وضعه بمصحة، بدل تركه رهن الاعتقال الاحتياطي.