توقيف ''كاط كاط'' محملة ب 3 أطنان من الكازوال المهرب بتيزنيت ﻿

أحبطت مصالح الدرك الملكي بسرية تيزنيت تحت إشراف القائد الإقليمي في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء أكبر عملية تهريب للكازوال القادم من الأقاليم الجنوبية، وذلك بعد توقيف سيارة ''كاط كاط'' محملة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أحبطت مصالح الدرك الملكي بسرية تيزنيت تحت إشراف القائد الإقليمي في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء أكبر عملية تهريب للكازوال القادم من الأقاليم الجنوبية، وذلك بعد توقيف سيارة ''كاط كاط'' محملة بنحو 3 أطنان من الوقود المهرب بأحد المسالك الطرقية الوعرة بجماعة ''سيدي بوعبدلي'' .

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد جاءت هذه العملية في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح الدرك بالإقليم من أجل محاربة شتى أنواع الجريمة ومكافحة عمليات تهريب الوقود والسلع بالمنطقة.

وأوضحت ذات المصادر، أن توقيف السيارة ''المقاتلة'' كما يطلقون عليها، تم بفضل المجهودات الجبارة لكل عناصر سرية الدرك بقيادة القائد الإقليمي، بناء على معلومات دقيقة جرى توظيفها بإحكام لنصب كمين للسيارة القادمة من الأقاليم الصحراوية، ليتم محاصرتها بأحد المسالك الطرقية بجماعة ''سيدي بوعبدلي'' التي يستغلها المهربون للإفلات من سدود المراقبة المنتشرة بإقليم تيزنيت.

وأسفرت عملية توقيف السيارة من ضبط براميل مملوءة بالكازوال المهرب، حيث بلغت سعتها الإجمالية 3 أطنان، وجرى على خلفية هذه العملية حجز السيارة ذات الدفع الرباعي، والكمية المهربة، علاوة على توقيف السائق وإحالته على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث والتحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الوجهة التي كانت ستتسلم هذا الكازوال المهرب، والأطراف التي تقف وراء العملية، بغية تحديد هوياتهم لتقديمهم للعدالة، لتقول كلمتها في حقهم.