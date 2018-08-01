إقــــالة قائد القوات الجوية الجزائرية ﻿

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الثلاثاء، أن اللواء، قائد القوات الجوية الجزائرية، عبد القادر لوناس، أقيل من مهامه وأحيل على التقاعد.

شــــوف تيفي:

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الثلاثاء، أن اللواء، قائد القوات الجوية الجزائرية، عبد القادر لوناس، أقيل من مهامه وأحيل على التقاعد.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن ''نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، سيقوم غدا الأربعاء بزيارة عمل إلى قيادة القوات الجوية، حيث سيتم تنصيب اللواء حميد بومعيزة قائدا للقوات الجوية''.

وكان اللواء بومعيزة يشغل منصب قائد مدرسة الطيران بطفراوي.

ومنذ مطلع يوليوز الماضي، تمت إقالة العديد من المسؤولين الكبار من الجيش ومصالح الأمن، من بينهم قائد الدرك الوطني، اللواء مناد نوبة، والمدير العام للأمن الوطني، الجنرال عبد الغني هامل