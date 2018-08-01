واشنطن تجدد تأكيدها على جدية مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ﻿

أكدت الولايات المتحدة، مرة أخرى، على أن مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ''جدي وذو مصداقية وواقعي''، مبرزة أن هذا المقترح، ''من شأنه تلبية تطلعات ساكنة الصحراء ''لتدبير شؤونها الخاصة في سلام

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أكدت الولايات المتحدة، مرة أخرى، على أن مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ''جدي وذو مصداقية وواقعي''، مبرزة أن هذا المقترح، ''من شأنه تلبية تطلعات ساكنة الصحراء ''لتدبير شؤونها الخاصة في سلام وكرامة''.

وقال ''بابلو رودريغيز''، مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية في رد توصل به مكتب وكالة ''المغرب العربي للأنباء'' في واشنطن، ''إننا نؤكد على أنه مقترح الحكم الذاتي جدي وواقعي وذو مصداقية، ومن شأنه تلبية تطلعات ساكنة الصحراء لتدبير شؤونها الخاصة في سلام وكرامة''، مضيفا أن المخطط المغربي للحكم الذاتي'' يمثل مقاربة من شأنها إيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية''.

تأكيد واشنطن جاء في سياق زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة للعاصمة الفيدرالية الأمريكية، حيث أجرى الوزير محادثات، أمس الاثنين، مع وزير الخارجية مايكل بومبيو، ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي جون بولتون، وكذا مع ديفيد هيل، وكيل وزارة الخارجية المكلف بالشؤون السياسية، وبراين هوك، كبير المستشارين السياسيين بالخارجية الأمريكية والممثل الخاص بإيران.