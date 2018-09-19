 لأول مرة... تكريم أمير علي بباريس بعد مسار حافل من العطاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إقــــالة قائد القوات الجوية الجزائرية | بوليتيك

إقــــالة قائد القوات الجوية الجزائرية

واشنطن تجدد تأكيدها على جدية مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية | بوليتيك

واشنطن تجدد تأكيدها على جدية مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

لأول مرة... تكريم أمير علي بباريس بعد مسار حافل من العطاء | ثقافة و فنون

لأول مرة... تكريم أمير علي بباريس بعد مسار حافل من العطاء

مؤسسة بيل غيتس العالمية تدق ناقوس الخطر وهذه هي البلدان الإفريقية التي ستعيش الفقر المدقع | دولي

مؤسسة ''بيل غيتس'' العالمية تدق ناقوس الخطر وهذه هي البلدان الإفريقية التي ستعيش الفقر المدقع

المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت تدخل على خط اعتقال أربعة أساتذة ينتمون لما يسمى ب الزنزانة 9 | مجتمع

المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت تدخل على خط اعتقال أربعة أساتذة ينتمون لما يسمى ب ''الزنزانة 9''

المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت تدخل على خط اعتقال أربعة أساتذة ينتمون لما يسمى ب الزنزانة 9 | مجتمع

المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت تدخل على خط اعتقال أربعة أساتذة ينتمون لما يسمى ب ''الزنزانة 9''

مبادرة رائعة..سار للمرضى المغاربة.. الطاكسيات فابور وها كيفاش | مجتمع

مبادرة رائعة..سار للمرضى المغاربة.. الطاكسيات فابور وها كيفاش

بالصورة.. بعد ضربها بالقنينات داخل البولفار..إلهام بنت الستاتي تعود من جديد | ثقافة و فنون

بالصورة.. بعد ضربها بالقنينات داخل البولفار..إلهام بنت الستاتي تعود من جديد

مثير..عهد التميمي الفلسطينية الشهيرة قفراتها مع المغاربة وها علاش | دولي

مثير..عهد التميمي الفلسطينية الشهيرة قفراتها مع المغاربة وها علاش

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

لأول مرة... تكريم أمير علي بباريس بعد مسار حافل من العطاء

بتاريــخ : 19 شتنبر 2018 / 01:23 لأول مرة... تكريم أمير علي بباريس بعد مسار حافل من العطاء | ثقافة و فنون
لأول مرة... تكريم أمير علي بباريس بعد مسار حافل من العطاء
سيتم تكريم الفنان المغربي المقيم بفلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية أمير علي، وذلك بعد مسار فني حافل بعدد من الأغاني والسهرات والحفلات، وأيضا مسار غني بالأدوار في عدد من الأفلام السينمائية

شوف تيفي

سيتم تكريم الفنان المغربي المقيم بفلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية أمير علي، وذلك بعد مسار فني حافل بعدد من الأغاني والسهرات والحفلات، وأيضا مسار غني بالأدوار في عدد من الأفلام السينمائية والتلفزيونية.

وتوصلت ''شوف تيفي'' بملصق السهرة التي سيكون أمير علي ضيفا فوق العادة فيها بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث كشفت اللجنة المنظمة عن مشاركة عدد من الفنانين المغاربة، من خيرة الأصوات المغربية التي تؤدي الطرب والملحون والأغاني المغربية.

جدير بالذكر أن الفنان أمير علي يضرب لمتابعيه كل يوم من داخل بيته بأمريكا موعدا مع سهراته المباشرة ''مجمع الأحباب''، ويشاركه فيها عدد من الفنانين، حيث تساهم هذه السهرة بشكل أو بآخر في إعادة تسليط الأضواء على فنانين تناسهم الجهاز الفني في المغرب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

تكريم فنان أمير علي المغرب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصورة.. بعد ضربها بالقنينات داخل البولفار..إلهام بنت الستاتي تعود من جديد | ثقافة و فنون

بالصورة.. بعد ضربها بالقنينات داخل البولفار..إلهام بنت الستاتي تعود من جديد

مثير وبالصورة..متهمة لمجرد لورا بريول تتفاعل مع اعتقاله وتنشر تدوينة مثيرة على حسابها | ثقافة و فنون

مثير وبالصورة..متهمة لمجرد لورا بريول تتفاعل مع اعتقاله وتنشر تدوينة مثيرة على حسابها

مؤثر..وفاة فنان مغربي معروف | ثقافة و فنون

مؤثر..وفاة فنان مغربي معروف

مثير..تزامنا مع اعتقال لمجرد..مغربيات يطلقن هاشتاغ ماساكتاش وها علاش | ثقافة و فنون

مثير..تزامنا مع اعتقال لمجرد..مغربيات يطلقن هاشتاغ ''ماساكتاش'' وها علاش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

اختفاء طفل بالمحمدية.. ووالده يوجه له نداء مؤثرا: أنا ندمان حينت عايرتو وكنتمنى يرجع.. | حالة خاصة
منذ 2 ساعات

اختفاء طفل بالمحمدية.. ووالده يوجه له نداء مؤثرا: ''أنا ندمان حينت عايرتو وكنتمنى يرجع..''

طارق ويحيى شابان مغربيان يبحثان عن الشهرة: كنبغيو الغناء وما عندناش مع الكباريات.. | بــووز

طارق ويحيى شابان مغربيان يبحثان عن الشهرة: ''كنبغيو الغناء وما عندناش مع الكباريات..''

لتعزيز الأمن.. مديرية الحموشي تحدث دائرة أمنية جديدة بمدينة سلا | خارج البلاطو

لتعزيز الأمن.. مديرية الحموشي تحدث دائرة أمنية جديدة بمدينة سلا

أول تصريح للكوبل الشهير شعيب و ليلى بعد الولادة..ها علاش مولدتش طبيعية و هاشنو وقع لينا منين شفنا الرضيع | خارج البلاطو

أول تصريح للكوبل الشهير شعيب و ليلى بعد الولادة..ها علاش مولدتش طبيعية و هاشنو وقع لينا منين شفنا الرضيع

﻿

آخر المستجدات

إقــــالة قائد القوات الجوية الجزائرية | بوليتيك
منذ 3 دقائق

إقــــالة قائد القوات الجوية الجزائرية

واشنطن تجدد تأكيدها على جدية مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية | بوليتيك

واشنطن تجدد تأكيدها على جدية مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

لأول مرة... تكريم أمير علي بباريس بعد مسار حافل من العطاء | ثقافة و فنون

لأول مرة... تكريم أمير علي بباريس بعد مسار حافل من العطاء

مؤسسة بيل غيتس العالمية تدق ناقوس الخطر وهذه هي البلدان الإفريقية التي ستعيش الفقر المدقع | دولي

مؤسسة ''بيل غيتس'' العالمية تدق ناقوس الخطر وهذه هي البلدان الإفريقية التي ستعيش الفقر المدقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.