لأول مرة... تكريم أمير علي بباريس بعد مسار حافل من العطاء ﻿

سيتم تكريم الفنان المغربي المقيم بفلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية أمير علي، وذلك بعد مسار فني حافل بعدد من الأغاني والسهرات والحفلات، وأيضا مسار غني بالأدوار في عدد من الأفلام السينمائية

شوف تيفي

سيتم تكريم الفنان المغربي المقيم بفلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية أمير علي، وذلك بعد مسار فني حافل بعدد من الأغاني والسهرات والحفلات، وأيضا مسار غني بالأدوار في عدد من الأفلام السينمائية والتلفزيونية.

وتوصلت ''شوف تيفي'' بملصق السهرة التي سيكون أمير علي ضيفا فوق العادة فيها بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث كشفت اللجنة المنظمة عن مشاركة عدد من الفنانين المغاربة، من خيرة الأصوات المغربية التي تؤدي الطرب والملحون والأغاني المغربية.

جدير بالذكر أن الفنان أمير علي يضرب لمتابعيه كل يوم من داخل بيته بأمريكا موعدا مع سهراته المباشرة ''مجمع الأحباب''، ويشاركه فيها عدد من الفنانين، حيث تساهم هذه السهرة بشكل أو بآخر في إعادة تسليط الأضواء على فنانين تناسهم الجهاز الفني في المغرب.