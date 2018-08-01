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مؤسسة ''بيل غيتس'' العالمية تدق ناقوس الخطر وهذه هي البلدان الإفريقية التي ستعيش الفقر المدقع

بتاريــخ : 19 شتنبر 2018 / 00:38 مؤسسة بيل غيتس العالمية تدق ناقوس الخطر وهذه هي البلدان الإفريقية التي ستعيش الفقر المدقع | دولي
مؤسسة ''بيل غيتس'' العالمية تدق ناقوس الخطر وهذه هي البلدان الإفريقية التي ستعيش الفقر المدقع
في تقرير أصدرته مؤسسة بيل غيتس الخيرية، ونشرته وسائل إعلام أمريكية اليوم الثلاثاء، جاء فيه بالإضافة إلى أن معدل النمو السكاني المرتفع في بعض أفقر البلدان الأفريقية، قد يعرض للخطر مساعي التقدم في

شوف تيفي

في تقرير أصدرته مؤسسة بيل غيتس الخيرية، ونشرته وسائل إعلام أمريكية اليوم الثلاثاء، جاء فيه بالإضافة إلى أن معدل النمو السكاني المرتفع في بعض أفقر البلدان الأفريقية، قد يعرض للخطر مساعي التقدم في المستقبل نحو الحد من الفقر في العالم وتحسين الصحة، فإن الاتجاهات الديموغرافية تظهر أن مليار شخص قد انتشلوا أنفسهم من الفقر في العشرين سنة الماضية. لكن التوسع السريع في عدد السكان، لا سيما في أجزاء من إفريقيا، يمكن أن يوقف الانخفاض في عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع في العالم، بل وقد يبدأ في الارتفاع.

وكشف التقرير أن الفقر في إفريقيا يتركز بشكل متزايد في عدد قليل من البلدان، التي لديها أيضا من بين أسرع المجموعات السكانية نموا في العالم، وبحلول عام 2050، يتوقع أن يعيش أكثر من 40 في المائة من سكان العالم الأشد فقرا، في بلدين فقط هما جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا.

وقال بيل غيتس أن تحسين الوصول إلى وسائل منع الحمل يعد أمرا أساسيا، وينبغي أن يقترن ذلك بالاستثمار في صحة الشباب وتعليمهم.....وأهم الأشياء هي أدوات منع الحمل الحديثة''، مضيفا أنه ''إذا كانت لديك هذه الأشياء المتاحة، فسيكون لدى الناس سيطرة أكبر على الإنجاب''.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، من المتوقع أن تمثل إفريقيا أكثر من نصف النمو السكاني في العالم بين عامي 2015 و2050، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها بحلول عام 2050، وقد يتضاعف مرة أخرى بحلول عام 2100.

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