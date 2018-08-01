المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت تدخل على خط اعتقال أربعة أساتذة ينتمون لما يسمى ب ''الزنزانة 9'' ﻿

دخلت المديرية الإقليمية لتيزنيت على خط اعتقال أربعة أساتذة ينتمون لما يعرف ب ''الزنزانة 9'' داخل مراكز إجرائهم للامتحانات المهنية.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

دخلت المديرية الإقليمية لتيزنيت على خط اعتقال أربعة أساتذة ينتمون لما يعرف ب ''الزنزانة 9'' داخل مراكز إجرائهم للامتحانات المهنية.

وأكدت في بيان توضيحي لها، تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه، أن الترشيح للإمتحان المهني كان بشكل إرادي وفردي، وبلغ عدد المترشحين 503 موزعين بين 8 فئات حسب الإطار والدرجة، واجتاز الامتحان المهني 438 أستاذة وأستاذ، حيث بلغت نسبة الحضور 87.07%، وتوصل جميع المترشحين باستدعاءاتهم تحمل اسم المركز ورقم الامتحان.

وأوضحت المديرية في ذات البيان، أنه أثناء تفقد إجراء الامتحان بمركز ثانوية المسيرة الخضراء التأهيلية، وبعد توزيع مواضيع الامتحان، لوحظ أن إحدى القاعات التي تحمل رقم ''20'' غير مستقرة وبها أشخاص يحاولون إقناع مترشح بالانسحاب في الوقت الذي هو منكب على الإنجاز، مشيرة أن الحادث دفع المراقبين للتدخل ومطالبتهم باحترام حرية اختيار المعني وقناعته وتوفير ظروف اجتياز الامتحان لزملائهم.

وأشارت المديرية أنه أثناء خروج الأشخاص المتسببين في عرقلة الامتحانات أثار انتباه المراقبين أن عددهم يفوق عدد المترشحين المفترضين مما دفعهم إلى التأكد من هويتهم، ليتبين أن أربعة أشخاص منهم لا علاقة لهم بالمركز الذي دخلوا إليه، ولم يقدموا ما يبرر تواجدهم بداخل المركز والقاعة التي كانوا فيها، مبرزة أنهم صرحوا بكونهم جاؤوا لضمان انسحاب المترشحين من القاعة ومقاطعتهم للامتحانات المهنية، ليتم ربط الاتصال بعد ذلك بالمصالح الأمنية التي هرعت لعين المكان، وتم توقيف المعنيين بالأمر للتأكد من هويتهم، وفتح تحقيق في الموضوع.

وختمت المديرية بيانها بتأكيدها على احترامها للحريات النقابية والحريات الشخصية على حد سواء، وضمان كافة الحقوق لممارستها داخل المؤسسات التعليمية.