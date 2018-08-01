 المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت تدخل على خط اعتقال أربعة أساتذة ينتمون لما يسمى ب ''الزنزانة 9'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

لأول مرة... تكريم أمير علي بباريس بعد مسار حافل من العطاء | ثقافة و فنون

لأول مرة... تكريم أمير علي بباريس بعد مسار حافل من العطاء

مؤسسة بيل غيتس العالمية تدق ناقوس الخطر وهذه هي البلدان الإفريقية التي ستعيش الفقر المدقع | دولي

مؤسسة ''بيل غيتس'' العالمية تدق ناقوس الخطر وهذه هي البلدان الإفريقية التي ستعيش الفقر المدقع

المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت تدخل على خط اعتقال أربعة أساتذة ينتمون لما يسمى ب الزنزانة 9 | مجتمع

المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت تدخل على خط اعتقال أربعة أساتذة ينتمون لما يسمى ب ''الزنزانة 9''

المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت تدخل على خط اعتقال أربعة أساتذة ينتمون لما يسمى ب الزنزانة 9 | مجتمع

المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت تدخل على خط اعتقال أربعة أساتذة ينتمون لما يسمى ب ''الزنزانة 9''

مبادرة رائعة..سار للمرضى المغاربة.. الطاكسيات فابور وها كيفاش | مجتمع

مبادرة رائعة..سار للمرضى المغاربة.. الطاكسيات فابور وها كيفاش

بالصورة.. بعد ضربها بالقنينات داخل البولفار..إلهام بنت الستاتي تعود من جديد | ثقافة و فنون

بالصورة.. بعد ضربها بالقنينات داخل البولفار..إلهام بنت الستاتي تعود من جديد

مثير..عهد التميمي الفلسطينية الشهيرة قفراتها مع المغاربة وها علاش | دولي

مثير..عهد التميمي الفلسطينية الشهيرة قفراتها مع المغاربة وها علاش

صادم..عشرون رضيعا يموتون في أول شهر من حياتهم في المغرب | مجتمع

صادم..عشرون رضيعا يموتون في أول شهر من حياتهم في المغرب

برافو..ثلاث سيدات مغربيات ضمن لائحة أكثر النساء العربيات تأثيرا في العالم | منوعات

برافو..ثلاث سيدات مغربيات ضمن لائحة أكثر النساء العربيات تأثيرا في العالم

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت تدخل على خط اعتقال أربعة أساتذة ينتمون لما يسمى ب ''الزنزانة 9''

بتاريــخ : 19 شتنبر 2018 / 00:34 المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت تدخل على خط اعتقال أربعة أساتذة ينتمون لما يسمى ب الزنزانة 9 | مجتمع
المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت تدخل على خط اعتقال أربعة أساتذة ينتمون لما يسمى ب ''الزنزانة 9''
دخلت المديرية الإقليمية لتيزنيت على خط اعتقال أربعة أساتذة ينتمون لما يعرف ب ''الزنزانة 9'' داخل مراكز إجرائهم للامتحانات المهنية.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

دخلت المديرية الإقليمية لتيزنيت على خط اعتقال أربعة أساتذة ينتمون لما يعرف ب ''الزنزانة 9'' داخل مراكز إجرائهم للامتحانات المهنية.

وأكدت في بيان توضيحي لها، تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه، أن الترشيح للإمتحان المهني كان بشكل إرادي وفردي، وبلغ عدد المترشحين 503 موزعين بين 8 فئات حسب الإطار والدرجة، واجتاز الامتحان المهني 438 أستاذة وأستاذ، حيث بلغت نسبة الحضور 87.07%، وتوصل جميع المترشحين باستدعاءاتهم تحمل اسم المركز ورقم الامتحان.

وأوضحت المديرية في ذات البيان، أنه أثناء تفقد إجراء الامتحان بمركز ثانوية المسيرة الخضراء التأهيلية، وبعد توزيع مواضيع الامتحان، لوحظ أن إحدى القاعات التي تحمل رقم ''20'' غير مستقرة وبها أشخاص يحاولون إقناع مترشح بالانسحاب في الوقت الذي هو منكب على الإنجاز، مشيرة أن الحادث دفع المراقبين للتدخل ومطالبتهم باحترام حرية اختيار المعني وقناعته وتوفير ظروف اجتياز الامتحان لزملائهم.

وأشارت المديرية أنه أثناء خروج الأشخاص المتسببين في عرقلة الامتحانات أثار انتباه المراقبين أن عددهم يفوق عدد المترشحين المفترضين مما دفعهم إلى التأكد من هويتهم، ليتبين أن أربعة أشخاص منهم لا علاقة لهم بالمركز الذي دخلوا إليه، ولم يقدموا ما يبرر تواجدهم بداخل المركز والقاعة التي كانوا فيها، مبرزة أنهم صرحوا بكونهم جاؤوا لضمان انسحاب المترشحين من القاعة ومقاطعتهم للامتحانات المهنية، ليتم ربط الاتصال بعد ذلك بالمصالح الأمنية التي هرعت لعين المكان، وتم توقيف المعنيين بالأمر للتأكد من هويتهم، وفتح تحقيق في الموضوع.

وختمت المديرية بيانها بتأكيدها على احترامها للحريات النقابية والحريات الشخصية على حد سواء، وضمان كافة الحقوق لممارستها داخل المؤسسات التعليمية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تيزنيت الزنزانة 9 المديرية الإقليمية للتعليم اعتقال أربعة أساتذة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت تدخل على خط اعتقال أربعة أساتذة ينتمون لما يسمى ب الزنزانة 9 | مجتمع

المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت تدخل على خط اعتقال أربعة أساتذة ينتمون لما يسمى ب ''الزنزانة 9''

مبادرة رائعة..سار للمرضى المغاربة.. الطاكسيات فابور وها كيفاش | مجتمع

مبادرة رائعة..سار للمرضى المغاربة.. الطاكسيات فابور وها كيفاش

صادم..عشرون رضيعا يموتون في أول شهر من حياتهم في المغرب | مجتمع

صادم..عشرون رضيعا يموتون في أول شهر من حياتهم في المغرب

الأمن الإسباني يطيح بشبكة لتهريب الحشيش شمال المغرب | مجتمع

الأمن الإسباني يطيح بشبكة لتهريب الحشيش شمال المغرب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

اختفاء طفل بالمحمدية.. ووالده يوجه له نداء مؤثرا: أنا ندمان حينت عايرتو وكنتمنى يرجع.. | حالة خاصة
منذ 27 دقيقة

اختفاء طفل بالمحمدية.. ووالده يوجه له نداء مؤثرا: ''أنا ندمان حينت عايرتو وكنتمنى يرجع..''

طارق ويحيى شابان مغربيان يبحثان عن الشهرة: كنبغيو الغناء وما عندناش مع الكباريات.. | بــووز

طارق ويحيى شابان مغربيان يبحثان عن الشهرة: ''كنبغيو الغناء وما عندناش مع الكباريات..''

لتعزيز الأمن.. مديرية الحموشي تحدث دائرة أمنية جديدة بمدينة سلا | خارج البلاطو

لتعزيز الأمن.. مديرية الحموشي تحدث دائرة أمنية جديدة بمدينة سلا

أول تصريح للكوبل الشهير شعيب و ليلى بعد الولادة..ها علاش مولدتش طبيعية و هاشنو وقع لينا منين شفنا الرضيع | خارج البلاطو

أول تصريح للكوبل الشهير شعيب و ليلى بعد الولادة..ها علاش مولدتش طبيعية و هاشنو وقع لينا منين شفنا الرضيع

﻿

آخر المستجدات

لأول مرة... تكريم أمير علي بباريس بعد مسار حافل من العطاء | ثقافة و فنون
منذ 6 دقائق

لأول مرة... تكريم أمير علي بباريس بعد مسار حافل من العطاء

مؤسسة بيل غيتس العالمية تدق ناقوس الخطر وهذه هي البلدان الإفريقية التي ستعيش الفقر المدقع | دولي

مؤسسة ''بيل غيتس'' العالمية تدق ناقوس الخطر وهذه هي البلدان الإفريقية التي ستعيش الفقر المدقع

المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت تدخل على خط اعتقال أربعة أساتذة ينتمون لما يسمى ب الزنزانة 9 | مجتمع

المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت تدخل على خط اعتقال أربعة أساتذة ينتمون لما يسمى ب ''الزنزانة 9''

المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت تدخل على خط اعتقال أربعة أساتذة ينتمون لما يسمى ب الزنزانة 9 | مجتمع

المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت تدخل على خط اعتقال أربعة أساتذة ينتمون لما يسمى ب ''الزنزانة 9''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.