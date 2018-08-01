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مبادرة رائعة..سار للمرضى المغاربة.. الطاكسيات فابور وها كيفاش

بتاريــخ : 19 شتنبر 2018 / 00:33 مبادرة رائعة..سار للمرضى المغاربة.. الطاكسيات فابور وها كيفاش | مجتمع
مبادرة رائعة..سار للمرضى المغاربة.. الطاكسيات فابور وها كيفاش
في بادرة إنسانية، من المنتظر أن يقوم أصحاب الطاكسيات الصغيرة بإجراء إنساني محض وغير مسبوق حسب شروط معينة اتجاه المرضى المغاربة.

شوف تيفي

في بادرة إنسانية، من المنتظر أن يقوم أصحاب الطاكسيات الصغيرة بإجراء إنساني محض وغير مسبوق حسب شروط معينة اتجاه المرضى المغاربة.

وفي هذا الإطار قررت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة فرع جهة الدار البيضاء حمل الزبناء المرضى ''مجانا'' من أمام المستشفى الجامعي ابن رشد ومن أمام مستشفى الأطفال عبد الرحيم الهاروشي، وذلك كل يوم اثنين في أوقات حددت في منتصف النهار والخامسة مساء، حسب ما كشف عنه مصدر نقابي من سائقي سيارات الأجرة، التابع للاتحاد المغربي للشغل لـ''شوف تيفي''.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوة التي سيتم تعميمها لاحقا على جميع المراكز الصحية في الدار البيضاء، كتجسيد عملي للمصالحة مع سكان العاصمة الاقتصادية، حيث سيصدر بلاغ رسمي في الساعات القليلة المقبلة.

‫شوف تيفي

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الطاكسيات الصغيرة المغرب مبادرة شوف تيفي

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