مثير..عهد التميمي الفلسطينية الشهيرة قفراتها مع المغاربة وها علاش ﻿

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للناشطة عهد التميمي الفلسطينية الشهيرة التي صفعت جنديا إسرائيليا ما عرضها للاعتقال، حيث جمعتها الصورة مع أحد الانفصاليين الذين يروجون للجمهورية

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تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للناشطة عهد التميمي الفلسطينية الشهيرة التي صفعت جنديا إسرائيليا ما عرضها للاعتقال، حيث جمعتها الصورة مع أحد الانفصاليين الذين يروجون للجمهورية الوهمية خارج الجزائر.

وعبر رواد الفيسبوك عن غضبهم من هذه الصورة متسائلين عن مدى معرفة عهد التميمي بخلفيات هذا الشاب، خصوصا أن المغاربة أعلنوا حملات تضامنية مع عهد منذ اعتقالها وروجوا لقضيتها عبر الفيسبوك والتويتر، من أجل الضغط ولو بشيء بسيط من أجل أن تنال التميمي حريتها.

وكشف الناشطون أن صورة التميمي التقطت خلال حفل عيد الإنسانية الذي نظمته فعاليات يسارية مناهضة للاحتلال الإسرائيلي في باريس.