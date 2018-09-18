برافو..ثلاث سيدات مغربيات ضمن لائحة أكثر النساء العربيات تأثيرا في العالم ﻿

صنفت ثلاث سيدات مغربيات ضمن أكثر النساء العربيات تأثيرا في العالم، وذلك في تقرير أصدرته مجلة فوربس الأمريكية، ونشره التلفزيون الروسي ''روسيا توداي''.

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صنفت ثلاث سيدات مغربيات ضمن أكثر النساء العربيات تأثيرا في العالم، وذلك في تقرير أصدرته مجلة فوربس الأمريكية، ونشره التلفزيون الروسي ''روسيا توداي''.

ونشر التقرير قائمة النساء العربيات الأكثر تأثيرا في العالم، اللواتي يقدن قطاعاتهن ويساعدن جيلا جديدا من القادة النساء، ويعتبرن من خيرة الكفاءات التي تنتشر في العالم العربي، وتؤثر في العالم بأسره.

والسيدات المغربيات هن وزيرة العمل الفرنسية السابقة مريم الخمري التي جاءت في المرتبة الرابعة، متبوعة بوزيرة التعليم السابقة نجاة بلقاسم التي جاءت في المرتبة الخامسة، فيما احتلت المرتبة العاشرة البرلمانية بمجلس النواب الهولندي خديجة عريب، بينما احتلت نائبة محافظ بنك إنجلترا المصرية نعمت شفيق المرتبة الأولى.