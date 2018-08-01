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فيديو مؤثر.. شاب يقتل نفسه ''بالخطأ'' في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.. وها كيفاش

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 22:27 فيديو مؤثر.. شاب يقتل نفسه بالخطأ في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.. وها كيفاش | دولي
فيديو مؤثر.. شاب يقتل نفسه ''بالخطأ'' في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.. وها كيفاش
أظهر مقطع فيديو شابا يطلق رصاصة على بطنه، ثم يسقط على ركبتيه من الألم، خلال اختباره سترة مضادة للرصاص، وفق ما ذكرت مصادر بريطانية ناطقة بالعربية اليوم الثلاثاء.

شوف تيفي

أظهر مقطع فيديو شابا يطلق رصاصة على بطنه، ثم يسقط على ركبتيه من الألم، خلال اختباره سترة مضادة للرصاص، وفق ما ذكرت مصادر بريطانية ناطقة بالعربية اليوم الثلاثاء.

وقالت المصادر ذاتها أن الشاب لم ينطق بكلمة أثناء خلعه السترة وهي من النوع الذي ترتديه القوات الخاصة الروسية، ثم سقط على الأرض، حيث توفي بسبب هذا الحادث الذي وقع في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.

وظهر من خلال الفيديو أن الشاب المسلح وجه مسدسه إلى جسده ثم أطلق النار على نفسه، ثم نزل على ركبتيه وهو يخلع السترة ويستلقي على الأرض، حيث أطلقت الرصاصة من مسافة قريبة، وحتى لو لم تخترق الرصاصة السترة فإن القوة الحركية للرصاصة يمكنها أن تمزق أعضاءه الداخلية بسهولة.

 

‫شوف تيفي

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رصاص سترة أوكرانيا المغرب شوف تيفي

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