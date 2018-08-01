الأمن الإسباني يطيح بشبكة لتهريب الحشيش شمال المغرب ﻿

تمكنت المصالح الأمنية الإسبانية بالتعاون بين الشرطة والحرس المدني، من الإطاحة بشبكة إجرامية كانت تنشط في تهريب الحشيش من شمال المغرب نحو إسبانيا، ويوجد مقرها الرئيسي بضواحي مدينة فالينسيا،

شوف تيفي

تمكنت المصالح الأمنية الإسبانية بالتعاون بين الشرطة والحرس المدني، من الإطاحة بشبكة إجرامية كانت تنشط في تهريب الحشيش من شمال المغرب نحو إسبانيا، ويوجد مقرها الرئيسي بضواحي مدينة فالينسيا، وتربطها علاقات واسعة ومتينة مع بارونات الحشيش شمال المملكة.

وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن عملية تفكيك هذه الشبكة جاء نتيجة تحقيقات انطلقت حول الشبكة في يناير الماضي، أدت إلى توقيف 7 أشخاص يعتبرون هم قادة الشبكة، وهم 5 إسبان واثنين من جنسية مغربية، بالإضافة إلى الحجز على مسدس كهربائي، وأموال نقدية بحوزة بعض عناصر هذه الشبكة.

وأضافت ذات المصادر، أن عمليات مداهمة لمقر إقامات هذه الشبكة، أسفرت عن ضبط 900 كيلوغرام من الحشيش كانت معدة للتوزيع في إسبانيا.