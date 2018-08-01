 الائتلاف المغربي من أجل المناخ يقدم حلولا لتدبير مطرح النفايات بالدارالبيضاء ﻿
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الائتلاف المغربي من أجل المناخ يقدم حلولا لتدبير مطرح النفايات بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 21:40 الائتلاف المغربي من أجل المناخ يقدم حلولا لتدبير مطرح النفايات بالدارالبيضاء | مجتمع
الائتلاف المغربي من أجل المناخ يقدم حلولا لتدبير مطرح النفايات بالدارالبيضاء
نظم يومه الثلاثاء بمدينة الدارالبيضاء الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة مؤتمرا صحفيا تحت عنوان '' أي خيار لتثمين مستدام للنفايات بالدارالبيضاء''.

شوف تيفي: ع. رموحي

نظم يومه الثلاثاء بمدينة الدارالبيضاء الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة مؤتمرا صحفيا تحت عنوان '' أي خيار لتثمين مستدام للنفايات بالدارالبيضاء''.

و حسب الإئتلاف المغربي من أجل المناخ فقد بلغ عدد النفايات التي أنتجت في عام 2017 بمدينة الدار البيضاء، حوالي 1.4 مليون طن من النفايات المنزلية والمماثلة لما يقرب من 3.4 مليون نسمة، و تم طمر هذه النفايات في مطرح مديونة، بالطريقة التقليدية لطمر النفايات، مما يتسبب في العديد من الإزعاجات والآثار الضارة على البيئة والصحة.

ولتفادي هذه الأضرار، قدم الائتلاف مجموعة من الحلول ومنها ضمان المعالجة والتثمين المادي والطاقي، تم الدفن لجميع النفايات المنزلية والمماثلة للدار البيضاء في موقع لا تتعدى مساحته 35 هكتارا، ثم رفع أقصى ما يمكن معدل التثمين (85٪ على الأقل) وتقليل كمية النفايات الموجهة للردم لتمديد عمر المطرح الجديد إلى أكثر من 20 سنة كحد أدنى لتقليل التأثيرات والإزعاجات، لا سيما الشمية والصحية، والحد من انبعاث الغازات الدفيئة.

من ناحية أخرى، أكد الإئتلاف المغربي من أجل المناخ، أن المحرقة ليست مناسبة لمدينة مثل الدار البيضاء التي تنتج أكثر من 60٪ من النفايات العضوية ذات رطوبة عالية. فالنفايات العضوية غنية جدا بالماء مما يقلل من درجة حرارة الفرن.

وفي هذا السياق، نظم الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة هذا المؤتمر الصحفي لتقديم تحليله والخيارات الممكنة ومطالبة صانعي القرار المحليين والوطنيين بضمان الشفافية الاجتماعية والبيئية لاختيار نموذج تدبير مطرح النفايات

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