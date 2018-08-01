 :توقيف شاب عشريني بإنزكان يعرض بيع ''الكريموجين'' عبر منشور فيسبوكي ﻿
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:توقيف شاب عشريني بإنزكان يعرض بيع ''الكريموجين'' عبر منشور فيسبوكي

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 21:27 :توقيف شاب عشريني بإنزكان يعرض بيع الكريموجين عبر منشور فيسبوكي | حوادث و حقوق
:توقيف شاب عشريني بإنزكان يعرض بيع ''الكريموجين'' عبر منشور فيسبوكي
أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن إنزكان،يوم أمس الإثنين 17 شتنبر، شخص يبلغ من العمر 24 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج معدات من شأنها المساس بأمن الأشخاص وممتلكاتهم.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن إنزكان،يوم أمس الإثنين 17 شتنبر، شخص يبلغ من العمر 24 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج معدات من شأنها المساس بأمن الأشخاص وممتلكاتهم.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد جاء توقيف المشتبه به على خلفية الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المكثفة التي أعقبت رصد منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض للبيع قنينات غاز مسيل للدموع، حيث أسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بحوزة المشتبه به عن ضبط 20 قنينة غاز مسيل للدموع كانت موجهة للترويج.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مصدر هذه المعدات الخطيرة على الأمن والنظام العامين.

‫شوف تيفي

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