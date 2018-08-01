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مثير..تزامنا مع اعتقال لمجرد..مغربيات يطلقن هاشتاغ ''ماساكتاش'' وها علاش

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 20:40 مثير..تزامنا مع اعتقال لمجرد..مغربيات يطلقن هاشتاغ ماساكتاش وها علاش | ثقافة و فنون
مثير..تزامنا مع اعتقال لمجرد..مغربيات يطلقن هاشتاغ ''ماساكتاش'' وها علاش
يبدو أن قضية الفنان البوب ستار سعد لمجرد ستعيش تفاصيل عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تصدرت اليوم في المغرب ''هاشتاغ ماساكتاش'' في موقع ''التويتر''.

شوف تيفي

يبدو أن قضية الفنان البوب ستار سعد لمجرد ستعيش تفاصيل عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تصدرت اليوم في المغرب ''هاشتاغ ماساكتاش'' في موقع ''التويتر''.

وحسب الهاشتاغ الجديد الذي نشرته ناشطات مغربيات تدعو من خلاله إلى منع بث أغاني سعد لمجرد عبر وسائل الإعلام تزامنا مع اعتقاله من جديد، وهو الهاشتاغ الذي اعتبره معلقون أنه كيدي ولن يفيد القضية في شيء، في حين طالب آخرون بضرورة التحلي بالصمت حتى تظهر تفاصيل القضية، وأن المحكمة هي المقرر الأول والأخير في هذه القضية المعقدة، وأن قرينة البراءة تبقى سارية حتى النطق بالحكم الأخير.

جدير بالذكر أن قاضي الحريات بمحكمة الاستئناف ''بإيكس بروفنس الفرنسية'' قرر وضع ''المعلم''رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى حين استكمال فصول التحقيقات بخصوص شكاية ثانية تقدمت بها فتاة فرنسية، تتهمه من خلالها بالاغتصاب.

 

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سعد لمجرد التويتر مواقع التواصل الاجتماعي شوف تيفي المغرب

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