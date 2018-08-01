الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ أزيد من 23 مليار درهم عند متم غشت 2018 ﻿

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 23.7 مليار درهم نهاية غشت 2018، مقابل 25 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.

شوف تيفي و.م.ع

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 23.7 مليار درهم نهاية غشت 2018، مقابل 25 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر غشت 2018، أن هذا العجز يعزى إلى الرصيد السلبي بـ 15.8 مليار درهم للحسابات الخاصة للخزينة ولمصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.

وأضافت النشرة أن المداخيل العادية بلغت 174 مليار درهم مقابل 149,3 مليار درهم عند متم غشت 2017، بزيادة نسبتها 16.5 في المائة، وذلك بفضل دفعة استثنائية بقيمة 24 مليار درهم من ''الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي'' لفائدة الميزانية العامة.

وأوضحت النشرة أنه باستثناء هذه الدفعة، سجلت المداخيل العادية ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة، مبرزة أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع المداخيل غير الضريبية بنسبة 172.7 في المائة، والرسوم الجمركية (زائد 12.8 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 5.1 في المائة)، مقرونة بانخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 2.2 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر (ناقص 2.8 في المائة).

وأشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أنه بخصوص النفقات برسم الميزانية العامة، فقد سجلت تراجعا نسبته 7.4 في المائة لتبلغ 199.8 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018، بفعل انخفاض تحملات الدين المدرج في الميزانية بنسبة 29.9 بالمائة، ونفقات التسيير بـ 0.2 في المائة، المقرون بارتفاع نفقات الاستثمار بـ 1.8 في المائة.

وذكر المصدر ذاته أن الالتزامات المتعلقة بالنفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشير مسبق للالتزامات، ارتفعت إلى 329.9 مليار درهم متم غشت 2018، لتمثل نسبة 62 في المائة، ما يعادل النسبة ذاتها خلال سنة قبل ذلك.

وأضاف أن انخفاض تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى انخفاض بنسبة 47.6 في المائة لسداد الدين الأساسي (17.8 مليار درهم مقابل 34.1 مليار درهم) وارتفاع الفوائد المترتبة على الدين بنسبة 0.6 في المائة (20.5 مليار درهم مقابل 20.6 مليار درهم).

من جهة أخرى، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 56.2 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار أن التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بلغت 12 مليار درهم، والعائدات بلغت 687 مليون درهم برسم هبات من دول الخليج.

وسجل المصدر ذاته، أن النفقات بلغت 73.4 مليار درهم مع الأخذ بعين الاعتبار تحويل مبلغ 26.9 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، موضحا أن هذه النفقات تشمل الجزء المحسوب على الخزينة، برسم المبالغ المسددة، والخصومات، والمبالغ المستردة من الضرائب لـ 1.2 مليار درهم.

وأضافت الخزينة العامة أن رصيد جميع الحسابات الخاصة للخزينة كان سلبيا لـ 17.2 مليار درهم، مشيرة إلى أنه عدا التحويل الاستثنائي لمبلغ 24 مليار درهم من ''الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي'' لفائدة الميزانية العامة، فإن رصيد الحسابات الخاصة للخزينة كان إيجابيا بـ 6.8 مليار درهم.

وأوضحت النشرة أنه على مستوى مداخيل مصالح الدولة التي تدبر بكيفية مستقلة، فقد بلغت 2.4 مليار درهم مقابل 1.6 مليار درهم متم غشت 2017، بارتفاع نسبته 49 في المائة، مضيفة أن المصاريف بلغت 938 مليون درهم مقابل 1027 مليون درهم سنة قبلها، وذلك بانخفاض نسبته 12.5 في المائة.