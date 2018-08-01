 الكتابة الإقليمية لحزب الوردة بأكادير تستنكر تدبير الأموال العمومية المرصودة للنهوض بجهة سوس برؤية حزبية ضيقة ﻿
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الكتابة الإقليمية لحزب الوردة بأكادير تستنكر تدبير الأموال العمومية المرصودة للنهوض بجهة سوس برؤية حزبية ضيقة

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 19:45 الكتابة الإقليمية لحزب الوردة بأكادير تستنكر تدبير الأموال العمومية المرصودة للنهوض بجهة سوس برؤية حزبية ضيقة | مجتمع
الكتابة الإقليمية لحزب الوردة بأكادير تستنكر تدبير الأموال العمومية المرصودة للنهوض بجهة سوس برؤية حزبية ضيقة
أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم أكادير إداوتنان أن الأموال العمومية المرصودة للنهوض بالمنطقة لا ينبغي أن تدبر برؤية حزبية ضيقة تحكمها حسابات سياسوية غير منتجة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم أكادير إداوتنان أن الأموال العمومية المرصودة للنهوض بالمنطقة لا ينبغي أن تدبر برؤية حزبية ضيقة تحكمها حسابات سياسوية غير منتجة.

وأبرز في بيان له على خلفية الاجتماع الذي عقدته الكتابة الإقليمية أول أمس الأحد، أن تقارير مناضلي الحزب في مختلف مواقعهم في الجمعيات التنموية وفي المؤسسات المنتخبة المحلية والإقليمية والجهوية تشير إلى استحكام الهاجس الحزبي المفرط في تدبير المال العام في بعض الوكالات والمؤسسات التي ينبغي أن تحتكم إلى معيار النجاعة والفعالية التنموية وتبتعد عن معيار الولاءات.

وشدد في بيانه على الضرورة الملحة لمراجعة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان ’’ANDZOA’’ لأدائها، لتستطيع القيام بمهمتها في الإقليم بفعالية وتجرد، مشيرا أن توظيف إمكانيات المؤسسة العمومية في الشأن السياسي أمر سيئ للسياسة ومنفر منها، وهو سلوك مضر للجميع بقدر ماهو مضر للتنمية المنشودة.
ويأتي هذا في الاجتماع العادي للكتابة الإقليمية للحزب المنعقد بمقره بأكادير والذي انصبت أشغاله على تدارس الوضع العام بالإقليم، والشروع في تطبيق خارطة طريق تنظيمية لإعادة بناء التنظيمات الحزبية الاتحادية بناء محكما وطموحا بمشاركة كل الاتحاديات والاتحاديين.

وأسفر الاجتماع على التأكيد على حاجة الإقليم المستعجلة إلى بذل مجهود تنموي عمومي في مستوى المؤهلات الطبيعية الثقافية والغنية بمجاليه القروي والحضري، وكل تأخير لهذا المجهود العمومي فيه هدر مضر للزمن التنموي إقليميا ومضيعة للفرص السانحة لمساهمة الإقليم في تنمية الإنتاج الوطني، كما أن إشراك الطاقات الشابة التي يزخر بها الإقليم في مشاريع تنموية نافعة من شأنه أن يعيد لشباب الإقليم الثقة في النفس ويتيح لهم المساهمة في تنمية مجالهم المحلي باعتزاز بدل التفكير في الهجرة غير المأمونة العواقب.

وختم الاجتماع أشغاله بالتنصيص في بيان أصدره الحزب على وضع برنامج تشارك فيه مكاتب الفروع الحزبية القائمة من أجل إعادة بناء التنظيمات الحزبية وفق تصور محكم ورصين وفق ما سطره المجلس الجهوي الأخير وحدد معالمه اجتماع كتاب الأقاليم والكاتب الجهوي للحزب بإقليم أكادير إداوتنان.

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شوف تيفي المغرب أكادير حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تدبير الأموال استنكار رؤية حزبية ضيقة

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